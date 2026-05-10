Policija je potvrdila da je u pucnjavi usmrćen policajac, a da je nakon toga počinitelj istim oružjem pucao u sebe
UŽAS U KRAPINI Ubio policajca u kafiću pa pucao u sebe: 'Tri puta je pucao bez i jedne riječi'
- Čovjek je došao unutra s pištoljem, okrenuo se prema njemu i tri puta pucao u njega, zatim otišao van i upucao sebe. Nije bilo nikakve svađe, baš ništa… Samo je došao u kafić i pucao - rekao je za Zagorje International konobar koji se u tom trenutku brzo sakrio u skladište.
- Strašno je bilo. Ja sam se skrivao u skladištu jedno 10 minuta, dok nije došla policija - dodao je potreseni konobar.
Njegova kolegica Viktorija Žižak u tom trenutku uzimala je narudžbu od ubijenog policajca. Šokirana je ispričala kako ga je ubio pred njenim očima.
- Tri puta je pucao u njega bez i jedne riječi. Samo je uperio pištolj i pucao – rekla je svjedokinja.
– Nakon toga je skrenuo pogled prema meni, a ja sam pobjegla u skladište – dodala je te rekla da se muškarac već oko 7.30 sati vozio ispred kafića i gledao unutra.
U pucnjavi do koje je došlo jutros u kafiću u Krapini oružjem je usmrćen policajac, potvrdili su nam iz PU krapinsko zagorske.
Kako se doznaje, nakon toga je počinitelj istim vatrenim oružjem pucao u sebe te su njega prevezli u KB Dubrava, potvrdili su iz policije.
Iz policije su potvrdili i da je ubijeni policajac imao 52 godine.
U jednom krapinskom kafiću u nedjelju ujutro došlo je do pucnjave, doznaje Zagorje.com
Službene informacije o incidentu još nema, ali kako javljaju građani koji su se zatekli u blizini, navodno je upucan jedan policajac. Nisu ni poznate okolnosti pod kojima je došlo do incidenta.
Kako je objavio Zagorje International, u Krapinu je sletio helikopter hitne medicinske pomoći.
Uskoro više