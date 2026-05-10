IMAO DVIJE OPERACIJE

VIDEO Liječnik otkrio stanje ubojice policajca: 'On je i dalje ugrožen, ima prostrijelnu ranu'

Zagreb: Izjava dr. Marakovića o stanju ubojice iz Krapine | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Muškarac koji je nakon hladnokrvnog ubojstva šefa krim policije Roberta Grileca (52) pokušao presuditi i sebi, hitno je operiran u KB Dubrava. Dežurni kirurg otkrio je da su ozljede opasne po život

Muškarac koji je u nedjelju ujutro u krapinskom kafiću ubio šefa krim policije Policijske uprave krapinsko-zagorske Roberta Grileca (52), a potom pokušao oduzeti život i sebi, i dalje se nalazi u kritičnom stanju. Njegovo zdravstveno stanje otkrio je dr. Jurica Maraković, dežurni kirurg u KB Dubrava, gdje je napadač hitno prevezen helikopterom nakon pucnjave.

Izjava dr. Marakovića o stanju ubojice iz Krapine 00:53
- Pacijent je prevezen iz Krapine hitnom helikopterskom službom u dopodnevnim satima. Odmah po dolasku nakon dijagnostičke obrade utvrđena je potreba za hitnim neurokirurškim i maksilofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Riječ je o po život opasnim ozljedama. Sad je u jedinici intenzivnog liječenja te je i dalje životno ugrožen. Radi se o prostrjelnoj rani glave - rekao je liječnik.

Potresna poruka Sindikata policije nakon ubojstva kolege: 'Iza svake uniforme je čovjek'

Podsjetimo, krvavi zločin dogodio se u subotu ujutro kada je Robert Grilec došao u kafić u Krapini i sjeo na jutarnju kavu. Prema dosad poznatim informacijama, nekoliko trenutaka kasnije u lokal je ušao Marin G. (52) te bez ikakvih riječi ispalio tri hica u policijskog službenika.

Nakon što je usmrtio Grileca, napadač je istrčao iz kafića i potom pucao u sebe.

Uznemireni gosti i zaposlenici odmah su pozvali hitne službe. Na mjesto događaja ubrzo su stigli policija i hitna pomoć, a teško ozlijeđeni napadač helikopterom je prevezen u KB Dubrava, gdje se liječnici bore za njegov život.

VIDEO Gradonačelnik Krapine: 'Zavladao je nemir, ovo je šok za naše malo i mirno mjesto...'

Kako se doznaje, policajac je ubijen vatrenim oružjem koje je osumnjičeni ilegalno posjedovao.

Pred kafićem su satima trajali očevid i kriminalističko istraživanje, a na mjesto događaja stigli su istražitelji i forenzičari koji pokušavaju utvrditi sve okolnosti brutalnog ubojstva.

VIDEO Susjedi nakon ubojstva u Krapini: 'Poznavao sam obojicu. Nisam znao da su bili u svađi'

U Krapinu je stigao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je poručio da napad na policijskog službenika nije samo napad na jednu osobu, već i na sigurnost društva te institucije koje štite građane.

