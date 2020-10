Pucnjava u Lyonu: Za napad na svećenika uhićen osumnjičeni

U istragu nije uključeno tužiteljstvo protiv terorizma, kao što je uobičajeno kada se sumnja u terorizam, objavila je francuska televizija BFMTV, te nema potvrde je li riječ o terorističkom napadu

<p>Francuska policija uhitila je jednu osobu u potrazi za napadačem koji je u subotu u crkvi u središtu Lyona ranio grčkog pravoslavnog svećenika. </p><p>Izvor iz policije nije potvrdio da je uhićena osoba napadač na svećenika. </p><p>Svećenik je dva puta ustrijeljen oko 16 sati dok je zatvarao crkvu, zadobio je ozljede opasne po život i nalazi se u bolnici, rekao je policijski izvor.</p><p>Očevici su kazali da je riječ o grčkoj pravoslavnoj crkvi. Drugi policijski izvor rekao je da je svećenik grčke nacionalnosti i da je hitnoj pomoći kazao da ne poznaje napadača.</p><p>Grčki vladin dužnosnik rekao je da se svećenik zove Nikolaos Kakavelakis.</p><p>Francuski dužnosnici nisu kazali ništa što bi upućivalo na to da je riječ o terorizmu.</p><p>U istragu nije uključeno tužiteljstvo protiv terorizma, kao što je uobičajeno kada se sumnja u terorizam, objavila je francuska televizija BFMTV.</p><p>Incident se dogodio dva dana nakon što je napadač odrubio glavu ženi u crkvu Nici i ubio još dvoje ljudi.</p><p>Prije dva tjedna, učitelju u pariškom predgrađu glavu je odrubio 18-godišnjak bijesan što je on na satu pokazao karikaturu proroka Muhameda.</p><p>Vlada upozorava da postoji mogućnost novih islamističkih napada. Tisuće vojnika raspoređene su zato oko crkvi i škola.</p><p>Napad u Nici dogodio se na dan kada muslimani slave rođendan proroka Muhameda. Mnogi muslimani u svijetu bijesni su zbog toga što Francuska brani pravo na objave karikatura proroka Muhameda.</p><p>Policajci su napadača ustrijelili i on se nalazi u bolnici u kritičnom stanju.</p><p>Francuske vlasti u subotu su privele 29-godišnjeg Tunižanina, četvrtog osumnjičenika u sklopu istrage o tom napadu.</p><p>Uhićen je u Grasseu, 45 kilometara od Nice, a osumnjičen je da je bio blizak napadaču, Brahimu Issaouiju, rekao je pravosudni izvor.</p>