Obitelj napadača u šoku: 'To nije normalno. Ako je to učinio, netko je morao biti iza njega'

Tuniške vlasti navode da Brahim Issaoui nije imao policijski dosje zbog terorizma. No "bio je kazneno gonjen zbog nasilja i droge", rekao je Mohsen Dali, zamjenik glavnog tužitelja

<p>Obitelj napadača iz Nice koja živi u Tunisu rekla je da se mladić prije dvije godine povukao i okrenuo vjeri, ali ne može vjerovati da je ubio troje ljudi u crkvi.</p><p>- To nije normalno - opetovao je u petak za agenciju France Presse njegov brat <strong>Yassine</strong>, rekavši da ne razumije kako je Brahim Issaoui, koji je nedavno napunio 21 godinu, mogao to učiniti.</p><p><strong>Brahim Issaoui</strong>, rođen u skromnoj obitelji koja je imala osam kćeri i tri sina, živio je s roditeljima u skromnoj kući, u siromašnoj četvrti u predgrađu lučkog grada Sfaxa, u Tunisu.</p><p>Tuniške vlasti navode da mladić nije imao policijski dosje zbog terorizma. No "bio je kazneno gonjen zbog nasilja i droge", rekao je <strong>Mohsen Dali</strong>, zamjenik glavnog tužitelja na prvostupanjskom sudu u Tunisu. "Ilegalno je napustio zemlju 14. rujna".</p><p>U srijedu navečer nazvao je obitelj i rekao da je upravo stigao u Francusku iz Italije, gdje je radio u berbi maslina i kamo je prije mjesec i pol doputovao preko Sredozemnog mora.</p><p>- Rekao je da je u Francuskoj lakše naći posao i da je u Italiji previše ljudi - rekao je Yassine.</p><p>Njegova majka Gamra plače držeći u ruci fotografiju sina u bijeloj majici s kapuljačom.</p><p>Kaže da je prekinuo školovanje u prvom razredu srednje škole da bi "popravljao motocikle".</p><p>Kada je uštedio nešto novca otvorio je omanju neformalnu benzinsku crpku kakve se viđaju u mnogim mjestima diljem Tunisa.</p><p>"Rekla sam mu neka tim novcem (oko 400 eura) unajmi manju trgovinu i pokrene posao. Odgovorio mi je da želi napraviti kućicu kako bi mogao prodavati gorivo".</p><p>"Prije gotovo dvije godine" se povukao i počeo "moliti", dodala je. "S posla je išao kući, nije izlazio i nije se ni s kim družio".</p><p>Prije toga, često je navečer znao doći pijan. "Pio je i drogirao se. Govorila sam mu: Mi smo u potrebi, a ti rasipaš novac. Odgovorio bi: Ako Bog hoće, okrenut će me na pravi put."</p><p>No ta promjena ne znači da je bio ubojica, misli njegova sestra Aida.</p><p>"Skromna smo obitelj, ali naš brat nije ubojica, nije terorist i ekstremist, želimo da nam pomognete otkriti istinu", rekla je obraćajući se "obiteljima žrtava".</p><p>"Ako je on doista to učinio, netko je morao biti iza njega", dodala je.</p><p>"Čitava je obitelj zgranuta. Svi smo protiv terorizma i sramimo se zbog toga!", rekao je rođak Kaies Issaoui.</p><p>Brahima Issaouija se sumnjiči da je nožem ubio tri osobe u četvrtak u crkvi u Nici i zatim je teško ranjen primljen u bolnicu, navodi francusko pravosuđe.</p><p>Tunis je osudio napad i otvorio istragu.</p>