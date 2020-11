Pucnjava u Sjevernoj Karolini: Čak 6 ozlijeđenih, 2 su policajci

<p>U četvrtak navečer u Sjevernoj Karolini došlo je do pucnjave u noćnom klubu, javlja <a href="https://www.nbcnews.com/news/us-news/north-carolina-nightclub-shooting-leaves-6-wounded-including-2-officers-n1247658?cid=ed_npd_bn_tw_bn" target="_blank">NBC</a>.</p><p>Pucnjava u gradu Gastoniji nije bila kobna po ičiji život, no čak šestero ljudi je ozlijeđeno, od čega su dvojica policajci.</p><p>Policija u Gastoniji rekla je da su dvojica policajaca bili van radnog vremena kada je došlo do pucnjave u noćnom klubu Remedies koji se nalazi oko pola sata vožnje zapadno od Charlotte.</p><p>Policija nije otkrila uzrok pucnjave, no dvojica policajaca intervenirala su i pokušala spriječiti to, a potom je sukob eskalirao. Dvojica sumnjivaca uhićena su, a obojica su optužena za šest kaznenih djela napada sa smrtonosnim oružjem s namjerom ubojstva, prenosi <a href="https://www.nbcnews.com/news/us-news/north-carolina-nightclub-shooting-leaves-6-wounded-including-2-officers-n1247658?cid=ed_npd_bn_tw_bn" target="_blank">NBC</a>.</p>