Ljubljanska policija dobila je danas dojavu da je u trgovačkom centru BTC City Ljubljana došlo do pucnjave. Ozlijeđene su tri osobe, no život im nije ugrožen, rekli su iz ljubljanske policije. Do pucnjave je navodno došlo u blizini Hale A.

Zaštitari centra su za N1 potvrdili da su čuli hice koji su vjerojatno došli s obližnje tržnice.

- Dvoje ljudi je ozlijeđeno u punjavi, a jedna je ozlijeđena udarcem - rekao je glasnogovornik policije.

Uskoro više...