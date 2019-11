Pucnjava u srednjoj školi blizu LA-a: 'Izbjegavajte područje!'

Policija u Los Angelesu izvijestila je o pucnjavi u srednjoj školi Saugus u Santa Clariti, javlja NBC News. Netko je pucao u školi u 8 sati po lokalnom vremenu.

Šerif je na svom Twitteru napisao da je sumnjivac odjeven u crnu odjeću i azijskog podrijetla. Upozorili su sve da izbjegavaju područje.

#LASD Shooting at Saugus High School , Please avoid the area. Male Asian suspect black clothing last seen at the location. Deputies on scene and still responding. Avoid the area Further information to follow.