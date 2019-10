Pucnjava u trgovačkom centru na Floridi: Jedan čovjek ranjen

Jedan je čovjek ozlijeđen u pucnjavi u trgovačkom centru u Boca Ratonu na Floridi, javljaju američki mediji. Centar je zaključan, a policija je obavijestila sve koji su ostali u njemu da pronađu sklonište dok ga cijelog ne pretraže.

Izvijestili su da napadač više nije aktivan.

Updating-no active shooter. Report of shots fired. One person with gunshot wound transported to Delray Medical Center. SWAT teams grid searching mall. If in mall shelter in place until officers reach you to evacuate you @bocapolice