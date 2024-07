Puhovski: Trump će sad sigurno dobiti izbore. To mu je pomoglo, on više paše svijetu i Hrvatskoj

- Ovaj napad na Trumpa znači da je on gotovo sigurno izabran za predsjednika, pogotovo jer je uspio zaustaviti načas zaštitare da se pokaže u pobjedničkoj pozi, obliven djelomično krvlju. To u državama koje su primitivno vezane uz kult revolveraštva i herojstva automatski nosi nekoliko postotaka popularnosti. Trumpu je pokušaj atentata pomogao - kazao je za 24sata politički analitičar Žarko Puhovski.

Besmislenom mu se čini teza da je sam Trump organizirao napad jer bi to bilo, kaže, doista nemoguće.

'Na američkim se izborima bira predsjednik svijeta'

- Međutim to pokazuje zaoštrenost u odnosima i vraća državu SAD u poziciju iz 60-ih kad se na veliko ubijalo ne samo predsjednike već i aktiviste za ljudska prava. To bi moglo biti opasno. Za ovo se, dodaje, neće moći tvrditi da je međunarodna zavjera jer svima u svijetu Trump više odgovara od Bidena. Kako velikim tako i malim silama uključujući i Hrvatsku jer je manje spreman ubijati van granica SAD-a. To je glavna stvar koju sad trebamo uzimati u obzir kad je riječ o kandidatima odnosno predsjednicima. Trump je katastrofa za SAD, ali za nas van SAD-a je manje loše rješenje. Nažalost na američkim se izborima nekako bira predsjednik svijeta - smatra Puhovski.

Poručuje kako je ovo zadnji čas da demokrati pokušaju promijeniti kandidata za predsjedničke izbore koji slijede u studenom, no isto tako misli da se to neće dogoditi te da će Demokrati ostati ustrajni u Joeu Bidenu.