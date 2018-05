Puklo staklo, a kopilot je skoro izletio van: 'Putnici su vrištali'

Nakon što je puklo vjetrobransko staklo na pilotskoj kabini, pilot zrakoplova Sichuan Airlines morao je prisilno sletjeti. U samom incidentu ozlijeđeni su jedan član osoblja i kopilot koji je izletio sa sjedala, a pola njegovog tijela visilo je kroz prozor.

U pilotskoj kabini je došlo do naglog pada tlaka i temperature dok je zrakoplov bio na visini od skoro 10 tisuća metara.

BREAKING !



Sichuan 3U8633 from Chongqing to Lhasa diverted to Chengdu. Lost one windshield at FL332. Descend to FL240 due to high terrain Cabin decomp. FCU failure and some parts sucked out. Landed safely with bust tires. One pilot and one cabin crew injured. pic.twitter.com/1whJMjwswk