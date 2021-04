Paško Krstić, prolaznik koji je imao sreće u trenutku kada je Audi danas u 14.30 u zagrebačkoj Dubravi u ogromnoj brzini pokosio više auta prošao je tek s udarom u nogu, bez većih ozljeda.

- Sve je u redu, malo me samo koljeno boli. Bio sam zbunjen, pa nisam vidio ni čovjeka koji je hodao iza mene. Hitna me pregledala kada su stigli i rekli su mi da nema nikakvog loma, ali me i dalje boli - ispričao nam je Krstić.

POGLEDAJTE VIDEO Paško Krstić o nesreći u Dubravi

Na snimci nadzorne kamere se vidi kako Paško Krstić hoda ulicom samo par trenutaka prije stravičnog udara Audija u aute parkirane uz cestu. Za sada je nepoznato kojom brzinom je jurio Avenijom Dubrava, ali je bila debelo više od propisane. Audi je, nakon što je udario više auta, otklizao niz ulicu i prevrnuo se na krov.

Prvo je udario parkirani BMW takvom silinom da ga je odbacio dalje na nogostup i zaustavio se točno ispred Paška Krstića. No, Krtić na žalost nije potpuno izbjegao udar, BMW zaustavio na njegovo koljeno.