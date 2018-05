Puljak: Ako se svi s tim slože, bit ću kandidat za predsjednika

Mi našu zemlju moramo "resetirati", napraviti "drugu republiku", trebamo smanjiti državni aparat i pružiti mladima perspektivu koja nije članstvo u nekoj stranci, rekao je znanstvenik Ivica Puljak u emisiji 'Meet the Press' u studiju 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Mislim da dok ova Vlada upravlja ovom državom, Hrvatska nema nikakve budućnosti. HNS koristi obrazovanje isto kako je HDZ koristio domoljublje. Ministrica je pustila da se to iskoristi, ali to više nema nikakve veze s reformom kakva je bila. Više nitko od djelatnika ne vjeruje u tu reformu. Ona je dobro krenula, politika se maknula, no kada se vratila politika i ideologija, to sve ide u krivom smjeru - kazao je Puljak na pitanje koje je stanje obrazovanja u prethodnik par godina.

Dodao je kako smatra da ideologija uvijek postoji, no da bi ta ideologija trebala biti moderna.

- Nažalost, nekoliko generacija djece ćemo "žrtvovati" zbog političkih interesa - izjavio je.

- Najveća kontrola je kontrola javnosti. Mi u Splitu smo inzistirali da je svaki račun gradonačelnika dostupan na internetu. I vi novinari možete to kontrolirati i svi ljudi. Jer, kad ste otvoreni, nemate što skrivati - kazao je Puljak na pitanje treba li postojati kontrola političara.

- Mi smo u razgovorima s partnerima IDS i Glas i u pregovorima smo za kandidata za predsjednika. Ako mi svi zajedno zaključimo da sam ja najbolji kandidat, ja ću se prihvatiti toga. Smatram da se naša stranka Pametno i naši partneri zalažemo za jednu drugu Hrvatsku. Mi našu zemlju moramo resetirati, napraviti "drugu republiku", smanjimo državni aparat, poreze, da pustimo ljude da sudjeluju u društvu i da mladi vide perspektivu, koja nije članstvo neke stranke - rekao je Puljak na pitanje planira li se kandidirati na idućim predsjedničkim izborima.