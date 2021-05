Najprije zahvaljujem svim građankama i građanima Splita te izabrali one ljude za koje misle da će najbolje voditi grad, a zatim zahvaljujem svima koji su podržali nas. Nećemo vas razočarati, svim ćemo se snagama zalagati da se naša obećanja ostvare. Zahvaljujem i svim članovima stranke Centar, članovima liste Kandidati bez kompromisa, svim volonterima koji su nesebično radili par mjeseci jer bez vas uspjeha ne bi bilo, započeo je govor Ivica Puljak, kandidat Centra koji je kao kandidat za gradonačelnika s najviše glasova u Splitu ušao u drugi izborni krug.

Iako su ankete govorile kako će HDZ-ov Vice Mihanović biti taj koji će imati uvjerljivo najviše glasova u prvom izbornom krugu, to se nije dogodilo. Predviđalo mu se čak 7% više glasova nego Puljku, a na kraju su rezultati u potpunosti suprotni.

- Vodili smo kampanju koja je predstavljala jedan drugačiji, kulturni, civilizirani Split. Uvijek smo govorili da je većina građana Splita takva, a to se zaista i pokazalo. Dobili smo prvo poluvrijeme, ali utakmica još nije završena. Da bi zaista pobijedili treba odigrati još jedno poluvrijeme za 14 dana, u nedjelju, 30. svibnja. Pozivam građane Splita da tada izađu na izbore i daju nam povjerenje da vodimo ovaj grad. Nastavit ćemo s uljuđenom, pristojnom i civiliziranom kampanjom, mi nismo politički neprijatelji nego suparnici te ih pozivam da je ovo jedan kulturan, pristojan i civiliziran grad i da će era političke trgovine te era Splita kakvog smo se svi zajedno sramili, završiti. - rekao je Puljak pa nastavio odgovarati na pitanja:

- Jako smo zadovoljni ovim rezultatom. Donekle sam iznenađen, ali koliko sam vidio da nam ljudi daju podršku zadnjih dana, čak i nisam iznenađen. Ono što me posebno veseli, najviše ljudi koji su nam prilazili rekli su 'bravo, izdržali ste sve napade, a nikad se niste spuštali ispod razine i ostali ste pristojni i uljuđeni'. I to je poruka i najvažnija stvar koju moramo slati ljudima da je Split grad civiliziranih ljudi. Mi jesmo temperamentni Dalmatinci, ali ponosni smo na naš lijepi grad, a to su građani pokazali izborom. Ne bojimo se ničega, pretrpjeli smo svakakve građane, a s nekima nismo izlazili u javnost. Poručujemo i građanima 'ne bojte se', znam da to nije lako izdržati nama ni vama, ali sve ćemo izdržati za naš lijepi grad.

I u gradskom vijeću vodi se velika borba gdje su unutar jedan posto lista Centra i HDZ-a, a Puljak je rekao kako vjeruje da će imati prevlast u vijeću.

- U drugom krugu očekujemo podršku svih kulturnih i civiliziranih građana te svih političkih opcija koji očekuju takav grad. Imat ćemo većinu u gradskom vijeću jer ćemo svim vijećnicima koji nisu Kerum i HDZ ponuditi suradnju. Vjerujem da će većina vijećnika izabrati opće dobro iznad svog interesa i da ćemo imati većinu u Splitu. Ne bi sad spominjao imena, uvjeren sam da svi vijećnici kojima je Split na duši, a mislim da njima je, podržati borbu za opće dobro - zaključio je Puljak.