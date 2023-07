Puljak maknuo Maju Đerek s pozicije jer je gradske stanove htjela dati socijalnim slučajima

Maja Đerek više nije na čelu splitskog gradskog Upravnog odjela za gradsku imovinu - gradonačelnik Splita Ivica Puljak na današnjoj konferenciji za novinare je rekao kako je Đerek "izvršila udar na gradonačelnika".

- Nekoliko puta smo je upozorili, a ona je inzistirala da se to prvo pošalje javnosti, rekao je. Đerek je, podsjetimo, htjela promijeniti pravila, odnosno u gradske kadrovske stanove, koje sad koriste i glumci, inženjeri, sportaši, useliti socijalne slučajeve. Promptno je maknuta sa svoga mjesta.

- Prekoračila je svoje ovlasti i pokrenut je otkaz ugovora o radu, rekao je danas Puljak. Dodao je da se Đerek oglušila na njegov pisani zahtjev da "pažljivije komunicira prema javnosti". Medije je zatim zamolio da se "u ovo ne miješaju naše obitelji”, misleći na stan u kojem živi otac njegovog zamjenika, Bojana Ivoševića.

- Nemam namjeru izbaciti 15 obitelji na ulicu, rekao je Puljak na pitanja o kadrovskim stanovima.

- I dalje stojim iz toga da nju i njenu obitelj treba zaštititi od napada. I dalje stojimo iz njenog rada, nisam se miješao u stručni rad. Ona je zakoračila u sferu politike, počela je raditi izvan svojih ovlasti, što ja neću dozvoliti. To je uvod u anarhiju i nered, ovo se dosad nije dogodilo, ni s kim nismo imali problema, nastavio je Puljak na konferenciji za novinare danas. Osim toga, dodao je, drugi je krimen Marije Đerek "neprimjerena komunikacija s javnošću"

- . Ne želim da se gradske službe i službenici svađaju s našim građanima, napomenuo je splitski gradonačelnik, smatrajući neprihvatljivim da su se u javnosti pojavili podaci jedne osobe. Đerek mu je, naglasio je, odbila dati dokumentaciju vezanu za taj slučaj.

Zaključio je kako se "uvođenje reda u gradske nekretnine nastavlja, ali bez Maje Đerek", kaže. Do otkaza ugovora o radu, Đerek će biti suspendirana i primati 60 posto plaće.

Upitan je li mu zamjenik Ivošević postavio ultimatum “ili ona ili ja”, Puljak kaže: “Bojan s tim nema nikakve veze. On je dužnosnik iz čijeg je resora socijala, to je jedina poveznica. Drugi zamjenik je njen nadređeni. Zamjenik Ivošević nema nikakve veze.”

Na opasku kako je Đerek ta koja je povisila najamninu u gradskim stanovima, Puljak je rekao kako su krajnje odluke njegove odluke. Upitan pak što se dogodilo u samo dva tjedna u njegovom odnosu s Đerek - kad je stao u njenu obranu nakon napada onih kojima je smetao njezin rad, i rekao da ona savjesno i zakonito obavlja svoj posao - Puljak je danas rekao kako i dalje stoji iza svega što je tad naglasio. Ne može, dodao je, prijeći preko toga što se Đerek sad "počela baviti politikom, izvan svojih ovlasti".

- Kao gradonačelnik, neću to dozvoliti. To vodi k neredu, anarhiji koja nikome ne treba. Došla je kao profesionalac na natječaju na koji se jedina prijavila. Prije je bila moja savjetnica i to je bila moja greška, zaključio je Puljak.

Maja Đerek je, kako nam je sama poručila, na bolovanju, svoj će komentar dati kad bude u mogućnosti, rekla je kratko za 24sata.