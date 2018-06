Puljak ministru: Marko, možeš li mi objasniti zašto to radite?

Ivica Puljak, član stranke Pametno, javno je na Facebooku prozvao ministra rada Marka Pavića zbog prijedloga nove mirovinske reforme.

- Ministar nije više na Facebooku, a baš bi ga rado tagirao da mi objasni brojevima i podacima zašto su krenuli u novu pljačku svojih građana. Ali ah da, on je u HDZ-u. A to je ono što oni najbolje rade: drže ruku na srcu/novčaniku, pričaju o hrvatstvu i domovini, dok drugom rukom kopaju po našim džepovima - napisao je Puljak.

Dodatno, Puljak je napisao i sljedeće:

Marko, vidim sada da si izjavio i ovo:

- Ljudi koji u idućih 15 godina idu u mirovinu, u prosjeku će imati oko 500 do 600 kuna manje od onih koji sada idu. Razlog nižih mirovina je nisko ulaganje. Nisu osiguranici krivi niti su krivi mirovinski fondovi za manje mirovine - kaže Pavić.

'Ministar je objasnio da je glavni razlog ove reforme da se riješi problem koji inače, kako kaže, košta 40 milijardi kuna, ali da se nastoji riješiti ga bez dodatnih zaduživanja. Pozvao je pritom sve koji imaju neku drugu ideju za pronalazak tog iznosa, a da ona ne uključuje zaduživanje, da se javi u Ministarstvo i da će ga rado saslušati.'

- Ova prva rečenica je jedan od najdirektnijih poziva na iseljavanje generacije 50-godišnjaka i njihovih obitelji. To im je zadnja šansa da pristojno žive u mirovini - dodao je Puljak u objavi na Facebooku.

Zatim je nabrojao:

'A za drugi dio, jeste li možda razmislili, na primjer:

- Da prestanete zapošljavati HDZ-ovce do 7. koljena, jer ih svaki mjesec zaposlite par stotina,

- Da smanjite državni aparat za barem 30 000 ljudi (svaki čovjek manje je oko 100 000 kuna manje, što ju ušteda od oko 3 milijarde kuna godišnje),

- Da prava branitelja svedete na pristojnu mjeru, čime biste uštedjeli još 3 milijarde kuna godišnje,

- Da prestane potkupljivati crkvu i time uštedite milijardu kuna godišnje,

- Da prestanete namještati javne nabave i svakakve druge nepodopštine,

- Da smanjite namete i poreze, potaknete ekonomiju, pustite poduzetnike da dišu i da se razvijaju, tako biste potakli i zapošljavanje, tako da ljudi mogu sami zaraditi za pristojnu mirovinu,

- itd. ideja ima milijun ...' - naveo je Puljak.

Odgovor ministra

Ministar Marko Pavić na prozivku je odgovorio u komentaru:

Dragi Ivica Puljak, kolege smo fizičari i kao takvog Te cijenim tako da mi je drago da si se ispričao za drugi pasus jer ne želim komunicirati u doskočicama. Ovo je preozbiljna tema. Mogu kasnije i nešto detaljnije napisati no bazično više od 300.000 naših sugrađana koji u sljedećih 15-ak godina idu u mirovinu, ako ne provedemo reformu, imat će u prosjeku 16% manju mirovinu od sadašnjih umirovljenika.

Za nekoga tko je imao prosječnu plaću čitav život, a to su recimo naši profesori u školama, to znači manja mirovina za cca. 600 kn od kolega profesora koji su sada u mirovini. Nije njihova krivica za to jer su ulagali malo godina u 2. stup i jer je ulaganje u 2. stup ove godine trebao biti 10% da pokrije tu razliku, no od osnutka 2. stupa ostao je na 5%. Koji god model uzeli da to kompenziramo i dovedemo na razinu mirovina koje imaju sadašnji umirovljenici, a za koje se slažemo da su male, potrebno je izdvojiti cca. 35-45 milijardi kn do 2040.

Trošak kreće od 2019 i značajno raste na nekoliko milijardi kn godišnje. Prva opcija ne činiti ništa i ostaviti preko 300.000 sugrađana s nižim mirovinama od njihovih kolega te ih diskriminirati. Druga opcija je zadužiti se za tih 40 tak milijardi kn no to produbljuje deficit , onemogućuje usvajanje Maastrichtskih kriterija i uvođenje EUR i utječe na destabilizaciju javnih financija jer nam već sada fali 17 milijardi kn, a deficit se svako godine produbljuje za preko milijardu.

Treća opcija koju predlažemo je izbor tih građana da prijeđu u 1. stup i ostvare pravo na 27% no da i povuku svoja sredstva u 1. stup NAKON ODLASKA U MIROVINU. Sadašnji sistem ionako ima da se prelazi iz mirovinskih fondova u Mirovinsko osiguravajuće društvo koje ti odmah uzme i 5% ukupno ušteđenih sredstava. Mi predlažemo tu treću opciju. Ukoliko imate neki drugi prijedlog kako namaknut 40 milijardi kn bez povećanja deficita rado ćemo ga čuti. Kako se cijela priča ne bi ponovila predlažemo i povećanje ulaganja u 2. mirovinski stup na 6% (2 x 0,5%) čime ćemo omogućiti 20% povećanje štednje nama mlađima u 2. mirovinskom stupu koji ćemo štedjeti preko 40 godina. Ukoliko imate neko PAMETNO rješenje rado ću ga poslušati i popiti kavicu. Pozz :D

