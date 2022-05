Puljak najavio brojne projekte: 'Nastavit ćemo gdje smo stali'

Program su, kaže Puljak, na javnom predstavljanju htjeli podijeliti s građanima, na mjestu gdje s​u proslavili pobjedu zadnji put, a nada​ju se opet. Uz njega su bili i kandidati Centra za zamjenike gradonačelnika Bojan Ivošević i Antonio Kuzmanić.

Oni planiraju izgradnju POS stanova na Korešnici, plažu Žnjan dovršiti do ljeta 2024. godine, izgraditi Tehnološki park Dračevac. Već su napravili projekt za izgradnju četiri vrtića pa bi dva trebala bit dovršena do početka sljedeće školske godine, a dva do kraja mandata kako bi sva djeca mogla imati mjesto u vrtiću.

- Split će biti jedno od najboljih mjesta u Hrvatskoj što se tiče standarda odgoja i obrazovanja​ - istaknuo je Puljak.

Planiraju izgraditi i pet novih dvorana kako bi sve splitske osnovne škole imale svoju​, kao i dvije nove škole, na Kili i Sirobuji.

Zacrtali smo dobar smjer, idemo s još više entuzijazma

Tu su i prioritetne ulice Lovrinačka, Vukovarska, Put Mostina, Put Kamena, Bračka ulica i Manđerova, kao i rješavanje problema parkiranja kroz urbanu mobilnost i izgradnju garaža.

​Puljak je rekao kako je pred njima i novi sustav gospodarenja otpada kako bi Split za tri godine odvajao 50 posto otpada i postao "grad primjer".

Uz originalni sustav odvajanja otpada, razvili su i novu urbanističku politiku te će izraditi novi GUP do 2026. godine, i provesti natječaj za gradske projekte. Po tome bi, dodao je, Stari hajdukov Plac postao memorijalno- kulturno- sportski centar s podzemnim garažama.

S popisom gradske imovine već su počeli pa će Split, kaže Puljak, postati prvi grad koji ima sustavno registriranu i popisanu gradsku imovinu.​ Podsjetio je i da su počeli s uvođenjem komunalnog reda uređenjem Hrvojeve, Pazara, Istočne obale, a riješit će i problem prometa u trajektnoj luci​. Rekonstruirat će Poljud, prijaviti Split za europske Olimpijske igre.

- Zacrtali smo dobar smjer i nadamo se da će građani na izborima birati između reda i nereda, prošlosti i budućnosti​ - rekao je Puljak i poručio građanima da se ne boje i da imaju povjerenja u njih.

Na pitanje kako do novca za planirane projekte, Puljak je ​odgovorio kako će se novac generirati iz gradskog proračuna, ​dok će se za neke važne projekte Grad morati zadužiti.

Sada, kako je rekao, imaju realističniji program nego prije jer imaju iskustvo rada u Banovini​, te poručio da žele nastaviti gdje su stali "i to s više entuzijazma, želje, nade i većom podrškom građana"​.

