Puljak najavio suspenziju Odluke o skraćenju radnog vremena barova u centru

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak u petak je najavio kao će odluka Gradskog vijeća o skraćenju radnog vremena noćnih barova, donesena u srpnju ove godine, biti suspendirana te će se time ispoštovati naputak Ministarstva turizma i sporta.

"Pošto je Ministarstvo turizma i sporta ovu odluku proglasilo nezakonitom, ona će biti stavljena van snage," rekao je Puljak novinarima podsjećajući kako je to ministarstvo najavilo da će oni odluku staviti van snage ako to ne učini splitsko Gradsko vijeće.

"Gradsko vijeće po svojem programu ne zasjeda u kolovozu te će van snage odluku Gradskog vijeća o skraćuju radnog vremena noćnih barova van snage staviti Ministarstvo turizma i sporta," objasnio je Puljak.

Splitsko Gradsko vijeće je 15. srpnja ove godine donijelo dopunu odluku po kojoj barovi unutar stare gradske jezgre u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada mogu raditi svaki dan do ponoći zbog, kako je obrazloženo, očuvanja UNESCO-ove baštine. Izuzetak su barovi na prostoru Trumbićeve obale, Trgu dr. Franje Tuđmana, Trgu Republike, Obali Hrvatskog narodnog preporoda i Obali Lazareta koji u tom periodu mogu raditi svaki dan do 1.00 sat, a petkom, subotom i dan uoči blagdana do 2.00 sata.

Ova Odluka splitskog Gradskog vijeća nije u skladu sa Zakonom, Ministarstvo turizma i sporta dalo je uputu dopisom od 30. srpnja 2024. da se odredba o skraćivanju radnog vremena u tim ugostiteljskim objektima briše, priopćili su nedavno iz Ministarstva turizma i sporta.

Ministarstvo ističe kako barovi koji ispunjavaju uvjete za rad noću mogu raditi od 21.00 do 6.00 sati te im po Zakonu "tijela lokalne samouprave ne mogu mijenjati propisano radno vrijeme."

Grad Split, kako upozorava Ministarstvo, donosi odluke kojima ograničava pravo na rad ugostiteljskim objektima koji su zadovoljili sve važeće propise te takva odluka predstavlja i pravnu nesigurnost za turističke i ugostiteljske tvrtke i njihove zaposlenike.