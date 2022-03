Puljak o Ivoševiću i prijetnjama: To je neugodna komunikacija i nije razlog da se ide u zatvor

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak u intervjuu tjedna za N1 je poručio da će optužnicu protiv zamjenika Bojana Ivoševića pažljivo proučiti te da će onda zajednički odlučiti o daljnim koracima.

- Mislim da je u redu da vidimo što točno piše i nakon toga za što je on to točno optužen, te da odlučimo što ćemo raditi u budućnosti - rekao je Puljak.

Na pitanje misli li da se u optužnici može nalaziti nešto drugačije od onog s čim je javnost već duže vrijeme upoznata, a to je da se radilo o prijetnjama novinarki, Puljak je odgovorio kako se radilo o neugodnoj komunikaciji.

- Ivošević je priznao da je bio neugodan u komunikaciji i zaista to je bila neugodna komunikacija. To nitko od nas ne opravdava niti hoće. Ali što točno piše, zašto je on optužen vidjet ćemo kada pogledamo optužnicu. Ovo je jedna stvar koja se ne donosi naprečac” - rekao je splitski gradonačelnik.

Rekao je da Ivošević traži odvjetnika i kreće u pravnu bitku.

- Neugodna komunikacija nije nešto za što bi se trebalo ići u zatvor. Sve ostale aspekte za koje se optužuje ćemo vidjeti iz optužnice i kasnije se postaviti prema tome i reagirati - kazao je Puljak i dodao da zasad Ivošević ostaje na svojoj funkciji.

- Uveli smo jako puno dobroga, uveli smo red i taj red se ne sviđa svima. Ima puno ljudi kojima smo stali na žulj. Svi ti napadi dolaze od takvih ljudi kojima smo prekinuli tokove novaca - smatra Puljak.

Pitali su ga i koja je razlika između ministara za koje njihova stranka smatra da trebaju otići kada se protiv njih podnese optužnica i zamjenika koji sada neće podnijeti ostavku unatoč optužnici, Puljak je rekao:

- Moj zamjenik nije napravio niti jednu stvar koja je protiv javnog interesa, nije krao, varao, lagao. Ministrima se stavljaju na dušu stvari koje su redom sve protiv nacionalnog interesa. On je imao neprimjerenu komunikaciju, ali zato se ne ide u zatvor - rekao je.

Najčitaniji članci