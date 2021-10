Rektori šest sveučilišta u gradovima na moru koji su okupljeni u savezu Europskom sveučilištu mora (SEA-EU) sastali su se u četvrtak u Splitu radi unaprjeđenja suradnje.

Europsko sveučilište mora (SEA-EU) je alijansa sastavljena od šest europskih sveučilišta - Sveučilišta iz Splita, Cadiza (Španjolska), Bresta (Francuska), Kiela (Njemačka), Gdańska (Poljska) i Malte, a utemeljena je 2020. godine.

Rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić rekao je kako je cilj sastanka razmotriti realizaciju zajedničkog studija i stjecanje zajedničke diplome.

"'Šest sveučilišta, jedna diploma' - to je zajednički nazivnik jer mi smo uz more. Ovo su maritimna sveučilišta i edukacija naših studenata je prvenstveno vezana uz more, svako od ovih sveučilišta ima poveznicu s morem", rekao je Ljutić.

Po njegovim riječima, tih šest sveučilišta širi svoj utjecaj i njima se, istaknuo je, žele pridružiti mnoga sveučilišta iz gradova na moru, ne samo s Mediterana, nego i Atlantika i šire.

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak rekao je kako je skup rektora šest sveučilišta vrlo važan za Split jer će ujedinjavanje i suradnja sveučilišta obilježiti moderni znanstveni svijet.

"Mi bismo željeli da se ova suradnja između sveučilišta proširi i na suradnju između gradova i da u budućnosti kao gradovi organiziramo takve sastanke i zajedničke projekte jer ovo su sve gradovi koji su uz more i imamo puno stvari koje nas povezuju", rekao je Puljak.

Nakon osnutka te alijanse, čelnici šest sveučilišta potpisali su u srpnju 2020. Manifesto kojim su se opredijelili za sveobuhvatnu suradnju, ne samo u vezi s morem, nego i na svim drugim područjima, disciplinama i granama koje ta sveučilišta nude.

Kako se navodi u pisanom materijalu u povodu skupa u Splitu, partneri su udruženi u izgradnji jedinstvenoga europskog sveučilišta radi "stvaranja i promoviranja zajedničkih programa te istraživanja, prvotno u smjeru mora, a kasnije i dalje".

Alijansa želi uspostaviti izrazito međunarodni, višeetnički, višejezični i interdisciplinarni obrazovni prostor u kojem će se studenti moći slobodno i pouzdano kretati među disciplinama, jezicima, državama i sektorima. Neograničena mobilnost izvan granica i akademskih disciplina omogućit će znatan napredak u kvaliteti, izvedbi, privlačnosti i međunarodnoj kompetitivnosti.

Konferencija rektora šest sveučilišta u Splitu održava u vrijeme u kojem se očekuje otvaranje poziva za nastavak financiranja europskih sveučilišta.