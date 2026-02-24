Jedna od legendi kaže da je Prvomajska asfaltirana sedamdesetih kako se Jovanka Broz ne bi spotaknula. Sad su je opet obnavljali. Bolje da nisu...
Puljani bijesni zbog asfalta u Prvomajskoj: Pa uništili ste staru jezgru grada! Sramota
Velika prašina podigla se u Puli ali i u cijeloj državi zbog privremenog "rješenja" Puljanima popularne "Prvomajske ulice", sadašnje Ulice Sergijevaca zbog postavljenog asfalta duž 380 metara.
