Puljić: 'Biskupi i prije 25 godina upozorili na nepravde Daytona'

Puljić je podsjetio kako su biskupi iz BiH još 8. posinca 1995. upozorili na nelogičnosti Daytona. Rekli su da je besmisleno cjelovitu državu dijeliti na dva entiteta, a pritom pola zemlje dati jednom narodu

<p>Daytonski sporazum kojim je prije 25 godina okončan rat u BiH, unatoč manjkavostima, imao je svoje opravdanje da je dosljedno proveden, no način na koji je on preinačen samo je pogoršao stanje i to na štetu najmalobrojnijih, kazao je u četvrtak kardinal Vinko Puljić.</p><p>Vrhbosanski nadbiskup potvrdio je, nakon dvodnevnog zasijedanja Biskupske konferencije BiH, kako je jedna od važnih tema bila i obljetnica potpisivanja Daytona pa je tim povodom usvojena ocjena da je on bio i ostao sporan zbog nedosljedne provedbe.</p><p>Biskupi su konstatirali kako se "s boli u srcu prisjećaju poruka koje je Biskupska konferencija BiH upućivala potpisnicima sporazuma ili međunarodnim i domaćim predstavnicima vlasti svih ovih godina, tijekom kojih je nastavljeno legaliziranje nemalog broja nepravdi koje svoj korijen imaju u tom sporazumu, ali i u brojnim njegovim kasnijim izmjenama, najčešće na štetu onih slabijih i manje brojnih".</p><p>Komentirajući ovo stajalište kardinal Puljić je podsjetio kako su biskupi iz BiH još 8. posinca 1995. upozorili na nelogičnosti sadržane u sporazumu iz Daytona.</p><p>Već su tada biskupi ocijenili kako je besmisleno cjelovitu državu dijeliti na dva entiteta, a pritom pola zemlje dati jednom narodu. Posebice su bili nezadovoljni predajom Bosanske posavine entitetu Republika Srpska, uz ocjenu kako je time ozakonjeno etničko čišćenje i pravo jačega, a postavili su i pitanje tko će jamčiti prognanima pravo na povratak njihovim domovima i omogućiti im život u slobodi.</p><h2>Praktički legalizirano etničko čišćenje</h2><p>"Žao mi je što se potvrdilo ono što smo predvidjeli", kazao je u četvrtak kardinal Puljić dodajući kako ostaje pri ocjeni biskupa od prije četvrt stoljeća da je nakon svih ovih godina ratno etničko čišćenje praktično legalizirano.</p><p>Slabašnu nadu da će biti neke pravde davala je teorijska mogućnost povratka prognanih i izbjeglih, no ni to se nije ostvarilo, a uz to su uslijedile izmjene Daytona koje su, po kardinalovim riječima, uvijek bile na štetu manjina. </p><p>"Evo pitam koliko je poduprt povratak Hrvata-katolika?", kazao je vrhbosanski nadbiskup.</p><p>Tome je dodao i aktualne prijepore oko izmjena izbornog zakona odnosno potrebe za dogovor o novom načinu biranja hrvatskog člana Predsjedništva BiH, o čemu je i sam govorio na početku zasijedanja BK BiH. Tada je kazao kako se ne može dopustiti da Hrvatima drugi biraju predstavnika u državnom vrhu, ali je istaknuo i kako oni koju su ranije bili legitimno izabrani nisu odgovorili svojim obvezama jer, primjerice, ništa nisu činili na zaštiti Hrvata u RS-u.</p><p>"Samo sam konstatirao probleme vezane za izbor člana Predsjedništva BiH. O tome i ptice na grani pjevaju", kazao je Puljić, koji je nedavno navršio 75 godina života i nakon toga je Svetom ocu ponudio odreknuće od položaja vrhbosanskog nadbiskupa.</p><p>Papa Franjo je ipak odlučio kako to odreknuće za sada neće prihvatiti, a kardinal Puljić je u četvrtak kazao kako je Svetom ocu zahvalan na njegovom povjerenju.</p><p>"Papa mi je produžio službu i ja ću je s ljubavlju obavljati", kazao je kardinal Puljić.</p>