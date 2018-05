Puma ubila biciklista i odvukla ga u svoj brlog, a drugog ranila

Američki rendžeri u državi Washington ustrijelili su pumu koja je napala i ubila jednog biciklista i teško ozlijedila drugog. Napad na dvojicu biciklista dogodio se u dok su se vozili kroz North Bend, oko 50 km od grada Seattlea. Puma je ubijenog odvukla u svoj brlog, a za to vrijeme ozlijeđeni je telefonom pozvao pomoć, piše BBC.

Riječ je o drugom napadu u saveznoj državi Washington u posljednjih sto godina. Rendžeri su uz pomoć pasa tragača svega nekoliko sati nakon napada pronašli pumu i ustrijelili je.

- Vidjeli su pumu kako ih prati dok su se vozili. Ispravno su se ponijeli, počeli su stvarati buku i pokušali odvući pažnju životinji. Puma je zatim pobjegla - kazao je službenik Ureda šerifa.

- U sljedećih nekoliko minuta, biciklisti su među sobom komentirali kako su se uplašili. U jednom trenutku, puma se vratila. Skočila je prema prvoj žrtvi i napala ga. Drugi biciklist se okrenuo i počeo bježati. Puma ga je vidjela kako bježi i krenula prema njemu. Prvi napadnuti vidio je kako puma odvlači njegovog prijatelja. Sjeo je na bicikl i počeo se voziti. Tek nakon što je odvozio tri kilometra uspio je uhvatiti signal i pozvati pomoć - objasnio je.

Pume, poznate i pod nazivom planinski lavovi su četvrta po veličini vrsta mačaka i vrlo rijetko napadaju ljude.

One man is dead and another has been taken to Harborview Medical Center after they were attacked by a cougar while riding bicycles Saturday morning. https://t.co/oxnbhshrzG