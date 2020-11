- Na\u0161a \u017eelja je da komemorativne prakse ne budu prakse koje \u0107e dijeliti, rastavljati i nastavljati rat - rekao je i dodao da \u0107e Boris Milo\u0161evi\u0107 sutra biti i s premijerom Plenkovi\u0107em na Memorijalnom groblju u Vukovaru.

- U mojem srcu ima samo mjesta za pijetet i ustrajnu borbu za mir. Te dvije stvari, pijetet prema \u017ertvama i mir uvijek idu zajedno. Svatko tko to razdvaja, te\u0161ko i nekr\u0161\u0107anski grije\u0161i - rekao je Pupovac.

Iako su u najavi ju\u010der napisali da \u0107e u Vukovar s njima i dr\u017eavni tajnik Zvonko Milas, iz Vlade su danas rekli da Milas nije ni trebao i\u0107i na polaganje vijenca za stradale Srbe. Pupovac je kratko rekao da je Milas postao \u017ertva nesporazuma i gre\u0161ke.

Komentirao je i pitanje oko eventualnog odlaska u \u0160kabrnju.

- Ne znam da li svi razumiju moju \u017eelju kako treba i je li ona dobrodo\u0161la za sve. Ukoliko je nekome problem da se pojavim na toj komemoraciji \u017ertvama ljudi iz mog zavi\u010daja, ako postoje oni koje to smeta, sasvim je sigurno da \u0107u po\u0161tivati takav stav i da ne\u0107u nikoga ometati - rekao je Pupovac.

Pupovac: Ako nekome smeta da se pojavim u Škabrnji, sasvim je sigurno, poštovat ću takav stav

U mojem srcu ima samo mjesta za pijetet i ustrajnu borbu za mir. Te dvije stvari, pijetet prema žrtvama i mir uvijek idu zajedno. Svatko tko to razdvaja, teško i nekršćanski griješi, rekao je Milorad Pupovac

<p>Ovdje sam sa potpredsjednikom Vlade kako bih pokazao da neovisno o tome na mjesto na kojem polagali vijence žrtve ne dijelimo niti razdvajamo. One su sve naše, rekao je u Vukovaru Milorad Pupovac nakon što su položili vijence u Dunav i zapalili svijeće za vukovarske žrtve.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Naša želja je da komemorativne prakse ne budu prakse koje će dijeliti, rastavljati i nastavljati rat - rekao je i dodao da će Boris Milošević sutra biti i s premijerom Plenkovićem na Memorijalnom groblju u Vukovaru.</p><p>- U mojem srcu ima samo mjesta za pijetet i ustrajnu borbu za mir. Te dvije stvari, pijetet prema žrtvama i mir uvijek idu zajedno. Svatko tko to razdvaja, teško i nekršćanski griješi - rekao je Pupovac.</p><p>Iako su u najavi jučer napisali da će u Vukovar s njima i državni tajnik Zvonko Milas, iz Vlade su danas rekli da Milas nije ni trebao ići na polaganje vijenca za stradale Srbe. Pupovac je kratko rekao da je Milas postao žrtva nesporazuma i greške.</p><p>Komentirao je i pitanje oko eventualnog odlaska u Škabrnju.</p><p>- Ne znam da li svi razumiju moju želju kako treba i je li ona dobrodošla za sve. Ukoliko je nekome problem da se pojavim na toj komemoraciji žrtvama ljudi iz mog zavičaja, ako postoje oni koje to smeta, sasvim je sigurno da ću poštivati takav stav i da neću nikoga ometati - rekao je Pupovac.</p>