SNV položio vijence u Dunav za Vukovarce srpske nacionalnosti

<p>Delegacija SNV-a koju je u Vukovaru predvodio <strong>Milorad Pupovac</strong> položila je u Dunav vijenac za sve stradale građane srpske nacionalnosti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO</p><p>U delekciji su <strong>Boris Milošević</strong>, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, <strong>Veran Matić</strong>, izaslanik Aleksandra Vučića, <strong>Radojka Mrkšić</strong>, članica udruženja „Protiv zaborava“ i tajnik <strong>Veljko Maksić.</strong></p><p>U delegaciji nije bio, kao što se najavljivalo, državni tajnik Zvonko Milas. Tu najavu vukovarski gradonačelnik komentoirao je za Media servis te rekaoi da je to skandal koji još nije viđen u modernoj hrvatskoj državi u Vukovaru.</p><p>- Ovo se svodi na potpitanje kakvu nam to povijesnu istinu Vlada Republike Hrvatske, Vlada Andreja Plenkovića, otkriva s ovim današnjim činom polaganja vijenca 17. studenog u Dunav za poginule Srbe, i to kako oni kažu prijeratnim događajima, događajima koji su prethodili ratu - rekao je Penava.</p><p>SNV-ova delegacija položit će vijenac na farmi „Ovčara“, mjestu torture i zločina nad braniteljima i civilima, deportiranima iz vukovarske bolnice. Na kraju komemorativnog programa za sve žrtve Milorad Pupovac će sa delegacijom zapaliti svijeće u Sabornoj crkvi sv. Nikole u Vukovaru. Očekuje se da će Pupovac davati izjave oko 12.30 sati.</p><p> </p>