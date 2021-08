Službe koje organiziraju cijelu manifestaciju su očito nesposobne, rekao je bivši predsjednik Ivo Josipović vezano za organizaciju i svečanu proslavu Oluje.

- Ne mislim da general Džanko, koji se, istina, ne uklapa u standarde tvrde desnice, ne vidim da je to razlog zašto ga ne bi zvali na prijem - rekao je.

Istaknuo je da proslava Oluje uvijek ima političku dimenziju.

- To što prijem predsjednika Republike neki bojkotiraju jest politika. Bez obzira voli li netko predsjednika ili ne, on predstavlja Republiku Hrvatsku i on je, uvjetno, utjelovljenje RH taj trenutak, i dolazak na taj prijem je poštovanje predsjednika i institucija - objasnio je te dodao ako je netko tako veliki domoljub, kao što govori, treba zažmiriti taj dan i doći na prijem.

Potpredsjednik Vlade Boris Milošević ove godine neće doći u Knin.

- Pogledajte malo kakvo smo društvo postali i kakva je regresija društva. Na stratištima gdje su naši Srbi stradali i u Gruborima sam bio prije desetak godina… Dobro je što je prošle godine potpredsjednik Milošević bio tamo, a Medved u Gruborima, a ovo što se danas događa je izraz partnerstva HDZ-a i SDSS-a. Do ovoga je očito došlo jer su Pupovac i Milošević bili pod pritiskom Beograda i očito su se HZD i SDSS dogovorili da će ove godine napraviti pauzu - naveo je te dodao da proslava Oluje treba biti rilika za građenje novih mostova.

- Pobijedili smo u ratu, sada moramo pobijediti u miru. Proslava Oluje je sjajna prilika da se naprave iskoraci. Ove godine tih iskoraka neće biti - istaknuo je te dodao da je krajnje vrijeme da 'Hrvatska donese vrlo jasan zakon koji kaže da će se isticanje profašističkih, ustaških simbola kažnjavati'.