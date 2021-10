Nakon što je SDSS, koji je kao dio parlamentarne većine danas glasao za Roberta Šveba kao novog ravnatelja HRT-a, ali dajući mu uvjetnu podršku, novinari su Milorada Pupovaca upitali što to znači.

- Znači da, ako ne prije, onda ćemo prilikom podnošenja izvještaja o programu i financijama, vrednovati ono što smatramo da je važno i neophodno da se na HRT-u napravi. Prvo, da se strukture koje nitko nije birao, a godinama upravljaju HRT-om na loš način, promijene. Drugo, da se HRT modernizira i ima dobar program. Zato imaju sredstva, zato država izdvaja i građani plaćaju. Dakle, uvjetna podrška uz nadzor ne samo jednog kluba u Saboru - istaknuo je.

Na pitanje je li nešto od HDZ-a za glas “ušićario”, obzirom da je jučer rekao da, nakon slučaja s bivšim ravnateljem HRT-a Kazimirom Bačićem, više nikome ne daje bianco podršku te da će vidjeti kako će glasati o Švebu, Pupovac je odgovorio u maniri današnje intervencije mostove zastupnice Marije Selak Raspudić.

- Kako bi rekao jedan od članova klana Raspudić: jeste sigurni da je šićar hrvatska riječ - pitao je pa nastavio o Raspudićima:

- Neki su se sretno udali, a neki su se i sretno prodali pa sada pametuju u Saboru nakon što su od HRT-a primali debele honorare godinama, promovirali se za buduću političku afirmaciju i aktivaciju, pa onda u pregovorima s različitim strankama ispregovarali ono što im je bilo najlukrativnije, da zajedno dođu u Sabor, da im se ložnica iz kuće preseli u Sabornicu. To je, boga mi, popriličan šićar - poručio je.

Na pitanje bi li podržao oporbeni zakon o HRT-u, Pupovac je istaknuo kako ne može ništa reći dok ne vidi od čega se sastoji taj zakon.

- Ono što nas najviše zanima je da se počne sređivati stanje na HRT-u, da HRT bude konkurentna medijska kuća u Hrvatskoj, da ravnatelj počne raditi svoj posao, da ne bude lutka struktura koje godinama preuzimaju ovlasti ravnatelja, koje je Sabor dao osobi koju je birao - poručio je.

A, iako su dio vladajuće većine, SDSS je danas podržao SDP-ov zaključak kojim bi se, da je prošao, od novog ravnatelja tražilo da u ime HRT-a povuče tužbe koje je protiv novinara te kuće podignuo bivši ravnatelj.

- Podržali smo taj zaključak zbog toga što mislimo da te stvari moraju biti raspravljene i riješene u kući, to je stvar kućnoga reda i unutrašnjeg povjerenja, a ne tužbi protiv novinara. Glasali smo za taj zaključak i glasat ćemo ponovno zbog toga što nitko ne smije djelovati s osjećajem prisile na to kako će formirati svoje mišljenje kao osoba s javnom ulogom, a novinari to jesu - rekao je Pupovac.