Potpredsjednica SDSS-a Dragana Jeckov poručila je vukovarskom gradonačelniku Marijanu Pavličeku, koji je u Facebook objavi zatražio odgodu izložbe "Srpkinja", kako nema potrebe da se između njega i organizatora te izložbe vodi rasprava putem medija već da je potrebno razgovarati. "Nema razloga da mi preko medija razgovaramo nego to možemo putem službene komunikacije. Nikome nije namjera da na bilo koji način umanji pijetet uoči 18. 11.. Razgovarati preko medija uistinu nema potrebe", kazala je Jeckov u nedjelju nakon izborne skupštine SDSS-a.

Rekla je i kako srpska zajednica želi da Vukovar bude grad mira te će sigurno svojim aktivnostima tome i pridonijeti.

Pupovac: Nekima smeta bilo koja aktivnost srpske zajednice

Predsjednik stranke Milorad Pupovac kratko je kazao kako se umnožava broj mjesta i događaja koji nekome u Hrvatskoj smetaju bez obzira je li riječ o kulturnim, sportskim ili drugim događanjima.

"I to je veoma loše. Što se tiče razloga zbog čega se to događa mi ih uglavnom ne razumijemo, a ako i razumijemo vidimo da je nekim ljudima smetnja bilo koja aktivnost srpske zajednice", poručio je Pupovac.

"Što se tiče našeg odnosa prema ljudima koji su stradali u ovom gradu i drugim dijelovima Hrvatske mi ćemo to pokazati kada dođe dan, kada ćemo pokazati svoj pijetet, svoj suosjećanje i svoje istinsko poštivanje žrtava", kazao je Pupovac.

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček zatražio je ranije danas od organizatora izložbe fotografija "Srpkinja", Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata RS, da "izvan studenoga" odgode izložbu koja se treba otvoriti u utorak, 11. studenoga.