Obavijesti

News

Komentari 0
ODGOVORIO PAVLIČEKU

Pupovac: Nekima smeta bilo koja aktivnost srpske zajednice

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pupovac: Nekima smeta bilo koja aktivnost srpske zajednice
Zagreb: Otvorenjem izložbe "Efemeris - legat Dejana Medakovića" službeno otvoreni ovogodišnji Dani srpske kulture | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček zatražio je ranije danas od organizatora izložbe fotografija "Srpkinja" da odgode izložbu "izvan studenog"

Potpredsjednica SDSS-a Dragana Jeckov poručila je vukovarskom gradonačelniku Marijanu Pavličeku, koji je u Facebook objavi zatražio odgodu izložbe "Srpkinja", kako nema potrebe da se između njega i organizatora te izložbe vodi rasprava putem medija već da je potrebno razgovarati. "Nema razloga da mi preko medija razgovaramo nego to možemo putem službene komunikacije. Nikome nije namjera da na bilo koji način umanji pijetet uoči 18. 11.. Razgovarati preko medija uistinu nema potrebe", kazala je Jeckov u nedjelju nakon izborne skupštine SDSS-a.

Rekla je i kako srpska zajednica želi da Vukovar bude grad mira te će sigurno svojim aktivnostima tome i pridonijeti.

Pupovac: Nekima smeta bilo koja aktivnost srpske zajednice

Predsjednik stranke Milorad Pupovac kratko je kazao kako se umnožava broj mjesta i događaja koji nekome u Hrvatskoj smetaju bez obzira je li riječ o kulturnim, sportskim ili drugim događanjima.

OBJAVA NA FACEBOOKU Gradonačelnik Pavliček traži: 'Odgodite izložbe Srpskog kulturnog centra u Vukovaru'
Gradonačelnik Pavliček traži: 'Odgodite izložbe Srpskog kulturnog centra u Vukovaru'

"I to je veoma loše. Što se tiče razloga zbog čega se to događa mi ih uglavnom ne razumijemo, a ako i razumijemo vidimo da je nekim ljudima smetnja bilo koja aktivnost srpske zajednice", poručio je Pupovac.

"Što se tiče našeg odnosa prema ljudima koji su stradali u ovom gradu i drugim dijelovima Hrvatske mi ćemo to pokazati kada dođe dan, kada ćemo pokazati svoj pijetet, svoj suosjećanje i svoje istinsko poštivanje žrtava", kazao je Pupovac.

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček zatražio je ranije danas od organizatora izložbe fotografija "Srpkinja", Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata RS, da "izvan studenoga" odgode izložbu koja se treba otvoriti u utorak, 11. studenoga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Izudarala ga sjekirom po glavi dok je spavao: Zbog pokušaja ubojstva već je bila u zatvoru!
DETALJI UŽASA KRAJ VELIKE GORICE

Izudarala ga sjekirom po glavi dok je spavao: Zbog pokušaja ubojstva već je bila u zatvoru!

Žena (40) ubila partnera (52). Već je bila u zatvoru zbog pokušaja ubojstva
Matanićev 'mecena' u Londonu proglašen je prevarantom: 'Još nisam hrvatsko pravo izmijenio'
ZVONKO STOJEVIĆ

Matanićev 'mecena' u Londonu proglašen je prevarantom: 'Još nisam hrvatsko pravo izmijenio'

Stojević je od INA-e posudio 3 milijuna eura pa ostao bez hotela, uhićen je na aerodromu, a zbog složene prevare iz 2009., banke su uvele strože provjere. Njegova prevara je i u udžbenicima prava diljem svijeta
Reportaža sa splitske rive: 'ZDS', žestoki govori i poruka: 'Ako treba, doći će nas još!'
MARŠIRALI NA SUD

Reportaža sa splitske rive: 'ZDS', žestoki govori i poruka: 'Ako treba, doći će nas još!'

Procjena je da se okupilo 2000 prosvjednika, nije bilo incidenata, ali policija kaže da će neki događaji trebati dodatnu obradu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025