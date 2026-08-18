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Pupovac: 'Palili su po selima koja su većinski hrvatska i srpska. Mi to osuđujemo'

Piše Ivan Štengl,
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Pupovac: 'Palili su po selima koja su većinski hrvatska i srpska. Mi to osuđujemo'
Zagreb: Milorad Pupovac održao izvanrednu konferenciju o događajima u Kninu | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Rekao je da su na području Šibensko-kninske županije požar gasila dobrovoljna vatrogasna društva iz Ervenika i Kistanja s dobrovoljnim vatrogasnim društvima iz Skradina, Knina, Šibenika, Kijeva, Dubravica, Rupe

Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao je izvanrednu konferenciju za medije o požarima na području Benkovca, Zadra, Biograda i drugim dijelovima Dalmacije.

- Ovom prilikom najprije želim izraziti sućut svima koji su u tim požarima dosada poginuli, djevojci, mladoj ženi iz Bosne i Hercegovine, i njezinoj obitelji, i naravno onima koji su u teškom zdravstvenom stanju, kao i ostalim civilima te vatrogascima na liječenju - rekao je na početku.

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- Tko god čini takve stvari, koje god nacionalnosti bio, ovi na području benkovačko-zadarskom ili onaj na području trogirskom, bez obzira da li su piromani da li su alkoholizirani ljudi, ili su nemarni i nedovoljno oprezni, trebaju u skladu sa zakonom odgovarati i ja u ime svojih kolegica i kolega saborskih zastupnica gospođe Šimprage i gospođe Jeckov iz stranke koju vodim, najoštrije osuđujem ta djela. I očekujem da, kad se provedu sve radnje da će počinitelji biti kažnjeni u skladu sa zakonom. Za sve što im se utvrdi.

- Za one koji stvaraju opasnu sliku u našem društvu, u gašenju požara sudjeluju i dobrovoljna vatrogasna društva gdje i Srbi žive kao većinsko stanovništvo. 

Rekao je da su na području Šibensko-kninske županije požar gasila dobrovoljna vatrogasna društva iz Ervenika i Kistanja s dobrovoljnim vatrogasnim društvima iz Skradina, Knina, Šibenika, Kijeva, Dubravica, Rupe.

- Gasili su i na područjima na kojima žive Srbi, gdje su također na više lokacija planuli požari. Kao što su, bez razlike, zajedno sa svojim kolegama Hrvatima gasili i na područjima gdje pretežno žive Hrvati - naglasio je.

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Istaknuo je da visoke temperature same po sebi povećavaju rizik od požara i da ljudski faktor kao na području Benkovca ili Trogira mora biti posebno osuđivan.

- Ne znamo još sve, ali na osnovi onoga što znamo do danas, želimo pozdraviti sve što je policija učinila, naročito ono što čine vatrogasci i građani koji im se u tim akcijama pridružuju.

Osvrnuo se i na četvorku koja je uhićena na benkovačkom području. Istaknuo je da je paljeno na područjima koja su većinski i srpska i hrvatska te da je u jednom od njih živi i jedan osumnjičeni.

- To što su bili alkoholizirani, neka sud odlučuje kako će tretirati. Neovisno o tome da li je riječ o Srbima ili nekom drugom, to je nezdravo za društvo, opasno za društvenu sigurnost i odnose

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