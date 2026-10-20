Pupovac prozvao Penavu: 'Cima lanac na koji je privezan. Koliko dugo će cimati, to ne znam'

Milorad Pupovac osvrnuo se na istup Ivana Penave nakon što je predsjednik Domovinskog pokreta na konferenciji kritizirao medije i Ministarstvo unutarnjih poslova. Penava je medije optužio za hajku na navijače koji su prošlog tjedna na ulicama Splita uzvikivali nacističke parole i pozivali na povratak Adolfa Hitlera.

Pokretanje videa... VIDEO Penava zbog Torcide napao medije i MUP: Što je ovo? Divlji Zapad? Tko je pokrenuo hajku? | Video: 24sata/pixsell

- Ivan Penava svoju je političku karijeru utemeljio na političkoj hajci protiv Srba u Hrvatskoj i premijera Plenkovića, a sada je, otkako je postao član njegove Vlade, pronašao druge mete: MUP i medije, rekao je Pupovac u razgovoru s Hanan Nanić, novinarkom N1.

Pupovac je pritom istaknuo da policija štiti sigurnost građana i ustavni poredak, dok mediji, kako je rekao, imaju ulogu demokratske snage i čuvara demokracije. Dodao je da je Penava pronašao način da brani ljude koje je teško braniti.

- On cima lanac na koji je privezan. Koliko će dugo cimati, ne znamo. To je pokazatelj njegove slobode i granica njegove slobode, rekao je Pupovac.

Pupovac je ocijenio i da su neki zastupnici već prešli granice te narušavaju važne odlike koalicije. Prema njegovim riječima, pojedini članovi ne dijele vrijednosti koje Domovinski pokret i njegovi predstavnici opetovano zagovaraju.

- Politike koje žive od stvaranja neprijatelja ondje gdje ih nema poznate su politike i završavaju otprilike onako kako je završila sudbina navijača u Splitu, rekao je Pupovac.

*uz korištenje AI-ja