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PROZVAO MEDIJE I MUP

Pupovac prozvao Penavu: 'Cima lanac na koji je privezan. Koliko dugo će cimati, to ne znam'

Piše 24sata,
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Pupovac prozvao Penavu: 'Cima lanac na koji je privezan. Koliko dugo će cimati, to ne znam'
Zagreb: SDSS o specijalnom ratu i izbjegavanju odgovornosti za afričku svinjsku kugu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Saborski zastupnik komentirao je konferenciju čelnika Domovinskog pokreta, koji je kritizirao medije i policiju nakon događaja u Splitu.

Milorad Pupovac osvrnuo se na istup Ivana Penave nakon što je predsjednik Domovinskog pokreta na konferenciji kritizirao medije i Ministarstvo unutarnjih poslova. Penava je medije optužio za hajku na navijače koji su prošlog tjedna na ulicama Splita uzvikivali nacističke parole i pozivali na povratak Adolfa Hitlera.

Pokretanje videa...

Penava zbog Torcide napao medije i MUP: Što je ovo? Divlji Zapad? Tko je pokrenuo hajku? VIDEO
Penava zbog Torcide napao medije i MUP: Što je ovo? Divlji Zapad? Tko je pokrenuo hajku? | Video: 24sata/pixsell

- Ivan Penava svoju je političku karijeru utemeljio na političkoj hajci protiv Srba u Hrvatskoj i premijera Plenkovića, a sada je, otkako je postao član njegove Vlade, pronašao druge mete: MUP i medije, rekao je Pupovac u razgovoru s Hanan Nanić, novinarkom N1.

Pupovac je pritom istaknuo da policija štiti sigurnost građana i ustavni poredak, dok mediji, kako je rekao, imaju ulogu demokratske snage i čuvara demokracije. Dodao je da je Penava pronašao način da brani ljude koje je teško braniti.

- On cima lanac na koji je privezan. Koliko će dugo cimati, ne znamo. To je pokazatelj njegove slobode i granica njegove slobode, rekao je Pupovac.

NEVJEROJATNO Poslušajte o čemu je sve pričao Ivan Penava: Prozvao medije i MUP zbog 'hajke na Torcidu'
Poslušajte o čemu je sve pričao Ivan Penava: Prozvao medije i MUP zbog 'hajke na Torcidu'

Pupovac je ocijenio i da su neki zastupnici već prešli granice te narušavaju važne odlike koalicije. Prema njegovim riječima, pojedini članovi ne dijele vrijednosti koje Domovinski pokret i njegovi predstavnici opetovano zagovaraju.

- Politike koje žive od stvaranja neprijatelja ondje gdje ih nema poznate su politike i završavaju otprilike onako kako je završila sudbina navijača u Splitu, rekao je Pupovac.

*uz korištenje AI-ja

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Komentari 22
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