Pupovac vandalima: 'Tko tebe kamenom, ti njega kruhom...'

Očekivali smo da će biti reakcija, kojih uvijek ima, ali nismo očekivali toliku eksploziju mržnje i poruka nasilja. Nismo mogli očekivati da će šest ćiriličnih slova biti toliki povod za tu vrstu netolerancije, kazao je Milorad Pupovac (SDSS) nakon što su njihovi plakati diljem zemlje uništeni ili išarani gnjusnim porukama. Vandalima su iz SDSS-a odgovorili novim plakatima, a na ćirilici i latinici zahvalili su im za uništavanje plakata i sudjelovanje u njihovoj kampanji.

- Ako me pitate zašto ovakva preljepnica, koja se obično šalje nakon izbora nakon postignutih rezultata, mi smo se na to odlučili da onima koji šalju tu vrstu poruka, ne odgovaramo na grub i polemičan način nego bliže iskonskoj kršćanskoj poruci: Tko tebe kamenom, ti njega kruhom, uz nešto poduke, a to je da nitko ili rijetki znaju u čemu mogu sudjelovati ili doprinositi, a najmanje to znaju oni koji to rade iz slijepih uvjerenja i mržnje - kazao je Pupovac.

Kampanju su osmišljavali sami i u hodu, uz podršku dizajnerskog studija, a Pupovac kaže da su upravo zbog njih plakati i poruke vidljivi, sa snažnim vizualom i potpuno podudarni s SDSS-ovim sloganima i porukama. Pupovac je na početku kampanje bio uvjeren da će njihova biti lista iznenađenja.

- Sada nakon ove oslobađajuće kampanje ne samo za srpsku zajednicu nego i cijelo društvo mi s pravom očekujemo jedan mandat. Neće nas podržati samo predani glasači SDSS-a nego mnogi drugi naši sugrađani. Naša kampanja je prerasla razmjere kampanje i ona je postala društveno relevantna poruka - poručio je Pupovac.

Zahvalan je svima koji su se uključili u njihovu kampanju, posebno Miroslavu Ćiri Blaževiću, koji je, navodi, svojom magičnom snagom i šarmom te dubokom porukom dosegnuo puno dalje nego što bi to oni kao stranka ikada mogli.

Prokomentirao je kratko i lažnu Ćirinu osmrtnicu.

- Ta osmrtnica samo pokazuje da je Miroslav Ćiro Blažević besmrtan - zaključio je Pupovac.