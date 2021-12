Više od tjedan dana nakon što je razorni tajfun Rai, poznat i pod nazivom Odette, pogodio Filipine, Jay Lacia, stanovnik Filipina, za CNN je objasnio svoju situaciju, ali i situaciju mnogih drugih stanovnika. Lacia je već odustao od pokušaja da spasi ostatke svoga doma. U njegovom selu, na obližnjem otoku Dinagat, više ne stoji ni jedna kuća.

- Sve je nestalo, uključujući i moju kuću. Krov i drvo s kojim smo gradili su nestali.

Nitko nije bio spreman kada je Rai 16. prosinca pogodio arhipelag. Bio je to najjači tajfun koji je pogodio Filipine ove godine, usmrtivši gotovo 400 ljudi, a natjerao je u bijeg stotine tisuća ljudi. Filipine nekoliko puta godišnje pogodi tajfun, no klimatska kriza je dovela do toga da su oluje postale nepredvidive i ekstremne.

Postoji velik broj obitelji u istoj situaciji kao i Lacia, sa zadatkom ponovne izgradnje doma i vrlo ograničenih resursa, nerijetko i nedovoljno hrane i vode.

- Mislili smo da smo sigurni jer smo zavezali našu kuću. Mislili smo da je to dovoljno da spriječimo urušavanje. Stavili smo uteg na naš krov da spriječimo tajfun da ga otpuhne. Nažalost, to nije bilo dovoljno- objasnio je.

Božić u evakuacijskim centrima

Prema podatcima filipinskog Nacionalnog vijeća za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje (NDRRMC) gotovo četiri milijuna ljudi u više od 400 gradova pogođeno je tajfunom, a više od pola milijuna ostalo je bez doma u vrijeme Božića, najvažnijeg blagdana za naciju s katoličkom većinom.

- Obitelji nemaju ništa. Jarka svjetla i živu glazbu zamijenili su prljavi, vlažni centri za evakuaciju. Njihova jedina želja ovoga Božića je preživjeti- rekao je Jerome Balinton, humanitarni menadžer organizacije 'Save the children'.

Jovelyn Paloma Sayson, iz grada Suriago, evakuirana je u župnu crkvu svoje zajednice prije nego što je Rai udario. Njezina koliba od drveta, plastike i metala nije izdržala udare vjetra.

- Krovovi svih kuća letjeli su posvuda. Naša kuća se prva srušila. Prvo je odletio krov. Onda su se srušili temelji. Nakon što je moja kuća uništena srušila se i mamina kuća- rekla je.

Poplave su ovoj obitelji uništile sve zalihe hrane, a odjeću Saysonine djece uništila je kiša. Nakon svega, ukrali su joj i kuhinjske uređaje, a obnovu od nule si ne može priuštiti.

- Treba nam novac da ponovno izgradimo kuću. Ne sanjamo o tome da imamo vilu. Sve što želimo je imati svoju kuću kako bi nam djeca bila na sigurnom- objasnila je i dodala.

Bez obzira na traume, obitelj se ipak okupila kako bi proslavila blagdan.

- Nismo imali što jesti. Netko nam je dao narezan kruh i konzerve. Iako smo siromašni, svakog Božića imamo zabavu- rekla je Sayson.

Više od 1000 privremenih skloništa postavljeno je za one koji su ostali bez doma. Alvin Dumduma, voditelj projekta za humanitarnu grupu 'Humanity and inclusion', rekao je da je za obitelji 'iscrpljujuće' pokušavati obnoviti svoje kuće 'dok su gladni i žedni'.

Dumduma je izrazio i zabrinutost zbog mogućeg širenja bolesti, uključujući i Covid-19, u nesanitarnim centrima bez vode.

- Uvjeti u centrima za evakuaciju daleko su od idealnih. Nehigijenski su. Tisuće spavaju pod jednim krovom bez čiste vode. Djeca ne idu u školu. Nema ni struje. Još dugo će biti ovako zaglavljeni- dodao je.

Objasnio je i da je katastrofa ove obitelji ostavila bez sredstava za život.

- Mnogi od njih su iz ribarskih ili poljoprivrednih zajednica čiji su čamci i zemljište uništeni. Teško će se boriti da povrate svoj posao.

Filipinski predsjednik, Rodrigo Duterte, rekao je da će vlada prikupiti novac za sanaciju i oporavak pogođenih područja. Ujedinjeni Narodi također su obećali više od 100 milijuna dolara pomoći. No Dumduma je rekao da se na razini vlade mora još mnogo toga promijeniti kako bi se izbjegla buduća razaranja.

- Nastao je kaos jer vlada nije bila spremna. Moraju ojačati svoj program za katastrofe i odgovora na iste. Trebamo više treninga, više priprema i ranih akcija- objasnio je.

Utjecaj klimatske krize

Filipini, zbog lokacije na kojoj se nalaze, redovito doživljavaju ovakve situacije, no klimatska kriza ih je samo pogoršala. Kako se pogoršava klimatska kriza, tako ciklone postaju sve intenzivnije i razornije. I sam Rai je brzo evoluirao od ekvivalenta kategorije oluje 1 u oluju kategorije 5 u samo 24 sata, s vjetrovima od 260 kilometara na sat. Kairos Dela Cruz, zamjenik pročelnika Instituta za klimu i održive gradove, rekao je da zemlje u razvoju dostižu granicu mogućnosti nošenja s prirodnim katastrofama i da će oni koji žive u nižim obalnim područjima uskoro ostati bez domova zbog podizanja razine mora.

Studija koju su u studenom objavili istraživači s Instituta za meteorološke inovacije u Shenzhenu i Kineskog sveučilišta u Hong Kongu pokazala je da bi tajfuni u Aziji mogli udvostručiti svoju razornu moć do kraja stoljeća, a već sada traju između dva i devet sati i putuju u prosjeku 100 kilometara dublje u unutrašnjost nego prije četiri stoljeća.