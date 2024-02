Putin ga nije uspio slomiti: Smrt Matthewa Perryja ga je dirnula, do kraja se nadao boljoj Rusiji...

Najveći Putinov kritičar i vođa ruske opozicije Aleksej Navaljni preminuo je prošlog petka u arktičkom zatvoru "Polarni vuk" pod misterioznim okolnostima.

Iz zatvora su kratko poručili kako mu je pozlilo tijekom šetnje, kako su pokušali s reanimacijom, ali kako mu nije bilo spasa.

Njegovoj obitelji nije dopušten pristup tijelu, majci Ljudmili samo su kratko poručili da je umro od "sindroma iznenadne smrti".

Navaljnijeva udovica Julija jučer je za njegovo ubojstvo optužila ruskog vođu Vladimira Putina. Sigurna je kako je Aleksej opet otrovan novičokom.

Brojne svjetske vođe, političari, organizacije i pojedinci izrazili su sumnju u službenu verziju događaja oko Navaljnijeve smrti.

Zatvorenik iz istog zatvora kazao je ruskim medijima kako je siguran da je Navaljni umro ranije nego što je to objavljeno, ali jedan ruski doktor, koji je želio ostati anoniman, za Novaya Gazetu je poručio kako postoji velika šansa da se nikad neće doznati puna istina o posljednjim satima Navaljnijeva života.

No zato se iz uvida u pisma koja je slao iz zatvora može dobiti uvod u njegovu svakodnevicu. Dio pisama objavio je američki The New York Times i u njima Navaljni piše o SAD-u, Donaldu Trumpu, kebabu, budućnosti...

Kavijar i naredba za ubojstvo

U novom zatvoru, dalekom i hladnom "Polarnom vuku", primati pisma i odgovarati na njih bilo mu je mnogo teže nego u prethodnim zatvorima. Velike probleme imali su svi povezani s Navaljnim, troje njegovih odvjetnika završilo je iza rešetaka u posljednjih nekoliko mjeseci.

- Iskreno, o ovome razmišljam u hororu. Ako dopuste da pisma prođu, primat ću ih od Alekseja idućih nekoliko mjeseci - kaže Jevgenij Feldman, ruski fotograf i Navaljnijev prijatelj koji je iz straha od Putinova režima pobjegao u Latviju.

Kaže kako je od 2021. godine poslao Navaljnom 37 pisama i kako je na većinu njih dobio odgovor, kojeg je nekad čekao mjesecima.

Sad očekuje pisma od mrtvog prijatelja...

- Nitko ne može shvatiti život u ruskom zatvoru dok ne završi u ruskom zatvoru. Ali nema potrebe da itko bude u ovom zatvoru - napisao je u jednom od svojih pisama Navaljni.

Jasno je naznačio odakle stižu sve zapovjedi vezane uz njegov tretman. Od samog vrha, od Vladimira Putina.

- Ako im se naredi da vam daju kavijar, dat će vam kavijar. Ako im se naredi da vas ubiju u vašoj ćeliji, ubit će vas u vašoj ćeliji - pisao je Navaljni.

Iako je prolazio torturu, iako su ga izgladnjivali, iako nije imao pristup adekvatnoj zdravstvenoj pomoći, nije se predavao. Iz njegovih pisama je vidljivo kako je bio 'čiste' glave i kako ga Putin nije uspio slomiti.

Brinuo ga je povratak Trumpa

U jednom od pisama napisao je kako je u godinu dana pročitao 44 knjige na engleskom jeziku, kako proučava političke memoare, kako se priprema za budućnost. Utjehu je pronalazio u čitanju, draže mu je bilo čitati nekoliko knjiga od jednom, nego jednu po jednu...

Gotovo stalno je bio sam u minijaturnoj ćeliji. Vrijeme na zraku dodatno su mu skratili kad su ga krajem godina premjestili u "Polarnog vuka". Ali to ne znači da nije bio upućen u događanja u svijetu. U pismu fotografu Feldmanu napisao je kako ga brine "Trumpova izborna agenda".

- Izgleda zastrašujuće. On će postati predsjednik ako Bidenovo zdravlje bude patilo. Zar ova očita stvar ne brine Demokrate? - upitao je u pismu Navaljni Feldmana.

U pismima svojem prijatelju Iliji Krasilščiku poručio je kako uživa u pojavljivanjima pred sudom. Jasno je i zašto, barem su malo razbila zatvorsku monotoniju.

Kebab i tračevi

- Vrijeme prolazi brže, dobijem dozu uzbuđenja, a mogu i javno izraziti mišljenje - pisao je Navaljni.

U srpnju 2023. godine propisno je 'spustio' sucima i drugim sudskim djelatnicima tijekom jednog saslušanja.

- Bog vam je dao jedan život, a vi ga trošite na ovo. Vi ste ludi - kazao im je Navaljni, koji se na sudu često smijao. To je bio njegov prkos Putinu.

U komunikaciji pismima pisao je i trivijalnim zatvorima. Zatvorska hrana je bila užasna, pa su mu misli bježale na omiljene delicije.

Prijateljima je pisao kako mu je "draži berlinski kebab od falafela", a primamljiva mu je bila i indijska kuhinja.

- Svi misle da mi trebaju poslati pisma puna patetike, srceparajuća pisma... Ali meni nedostaje taj običan aspekt, vijesti o hrani, životu, plaćama, tračevi - pisao je Navaljni Feldmanu.

Navaljnom je pisma slala i Kerry Kennedy, aktivistica za ljudska prava, kćer pokojnog Roberta F. Kennedyja. Njoj je u pismu napisao kako je zaplakao nekoliko puta dok je čitao knjigu o njezinom ubijenom ocu.

Rastužila ga smrt poznatog glumca

U posljednjim pismima raspravljao je o antisemitizmu, ratu u Gazi, ali i o glumcu Matthewu Perryju! Iako nikad nije gledao popularne "Prijatelje", Navaljnog je tekst koji je pročitao nakon smrti glumca 'dirnuo', ispričao je za The New York Times Feldman.

Do kraja života vjerovao je da se Rusija može promijeniti.

U jednom od posljednjih pisama napisao je da su "Južna Koreja i Tajvan bili diktature, a danas su demokracije. Možda i Rusija može isto".

- "Nada. Nemam problema s tim" - završio je to pismo Navaljni.