Putin: 'Imam dojam da Ukrajina želi zagristi što više može...'

SRETNIJI NEGO PRIJE

'Varao me dok sam bila trudna, ali ispalo je da to je najbolje što nam se ikad moglo dogodilo'

Žao mi je što se to dogodilo. Imao sam svojih problema i to je rezultiralo mojom nevjerom. Nešto se promijenilo u meni i sada sam najbolja verzija sebe i to je jako pomoglo našem odnosu, ispričao je David iz Engleske