'Putin je za mene nitko. Smisao za humor nisam izgubio. Rusi, kako možete slati djecu u rat?'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u velikom intervju za Sky News govorio je o užasima rata, obitelji, ruskim gubicima, uvjetima završetka sukoba...

Za početak, osvrnuo se na Rusiju.

- Ne razumijem tko donosi odluke u Rusiji. Moskva traži mir, a onda nas napada raketama noću. Ne žele razgovarati, takav je slučaj bio i prije invazije. To je odluka predsjednika Putina. On ne želi pregovore jer ne želi mir.- rekao je Zelenski i nastavio:

- Siguran sam da je Ukrajina samo prvi korak za njega. Siguran sam da on vodi veći rat. I sad, kad cijeli svijet pomaže Ukrajini, on o tome ne razmišlja. On razmišlja 'Dobro, u ovom trenutku stvari ne napreduju u Ukrajini, ali pričekajmo. Svijet neće ostati ujedinjen. Umorit će se i onda ćemo napredovati'. Nakon Ukrajine bit će još 'koraka' i drugih država. Ali mislim a ćemo uspjeti, da ćemo dobiti pomoć i podršku i pobijediti...- kazao je Zelenski.

U razgovoru se prisjetio i prvog dana rata, 24. veljače 2022. godine.

- Sjećam se eksplozija te noći. Rekao sam ženi 'Budi spremna. Pripremi djecu i reci im što se događa. U predsjedničkoj rezidenciji neće biti sigurno' - kazao je Zelenski i dodao kako rat, od svih članova njegove obitelji, posebno teško pada njegovu desetogodišnjem sinu. Obitelj, zbog brojnih obaveza, rijetko uspije vidjeti.

Na pitanje je li spreman na razgovore s Putinom ima jasan odgovor:

- Za mene to nije interesantno. Ne zanimaju me sastanak ni razgovor s njim. Zašto? Prije invazije smo imali sastanak i vidio sam čovjeka koji kaže jedno, a radi nešto sasvim drugo. Ne razumijem, je li to njegova odluka ili nečija tuđa? Da se sastanemo i rukujemo? To me ne zanima. Da razgovaramo? Ni to me ne zanima. Tko je on sad? Nakon ove invazije, za mene je nitko - kaže Zelenski.

Potom je govorio o brojnim ruskim vojnicima koji ratuju u Ukrajini...

- Kao otac, ne razumijem kako možete pustiti svoje dijete u rat, znajući da će umrijeti dok pokušavaju uzeti nešto što im ne pripada. Drugim riječima, kad ih pustite, stvarate od njih kriminalce. To je zločin. To je ubojstvo. To nije samoobrana. To je namjerno ubojstvo. I za to će odgovarati. Mladi umiru na našem teritoriju zbog ambicija jedne osobe. Predsjednika Putina - rekao je Zelenski.

A kako se zbog svega osjeća Zelenski? I je li izgubio smisao za humor?

- Dobro sam, jak sam, kao i naš cijeli narod. Svakog dana osjećam ponos prema našim vojnicima. Ponosan sam na naš narod. Nisam izgubio smisao za humor. Kad ga izgubite, gubite dio svojeg uma. Morate biti snažni, humor nas čini ljudima.

Opet se osvrnuo i na ruske gubitke. Prema procjeni Kijeva, u sukobu su Rusi od 24. veljače izgubili 123.860 vojnika.

- Ne broje svoje žrtve. Nije ih briga, to je činjenica. Mi brojimo njihove mrtve. Imaju puno više gubitaka nego mi. Bacaju ljude, bacaju i bacaju...

Za kraj se zahvalio Zapadu i objasnio kako najlakše završiti rat.

- Zahvalan sam na pomoći Zapada. Za mene, ljudi su prioritet broj jedan. Zato se ne želim boriti na ruskom teritoriju. Želim da zaustave rat i napuste našu državu. Ako napuste naš teritorij, mogu vam reći sa sigurnošću, rat će prestati.

OVDJE PRATITE SITUACIJU U UKRAJINI IZ MINUTE U MINUTU

Najčitaniji članci