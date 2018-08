Putin mladencima ostavio i poruku u srcu na haubi auta

Sat vremena i dvadeset minuta trajao je kratki posjet ruskog predsjednika Vladimira Putina vjenčanju austrijske ministrice vanjskih poslova Karin Kneissl i supruga Wolfganga Meilengera, piše austrijski 24.

No iako ne kratko nazočio vjenčanju, vrijeme koje je proveo na proslavi Putin je dobro iskoristio. Odmah po dolasku u 14:08 sati poklonio je mladenki buket cvijeća i čestitao paru. Nakon obreda, Putin je zaplesao s mladenkom i pokazao svoje plesačko umijeće, ali i šarmirao okupljenu austrijsku političku elitu održavši kratku zdravicu na njemačkom jeziku.

No nakon 80 minuta zabava je za Putina završila, jer je morao krenuti dalje za Njemačku gdje se sastao s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Love it or hate it, Vladimir Putin just signed a Volkswagen car at a wedding in the romantic village of Gamlitz/Austria. See the VW logo top right. The top signature is the groom, the bottom is the bride (Austrian foreign minister) and in between Putin. Any offers for the car? pic.twitter.com/5S2fo73iFl