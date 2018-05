'Putin ne želi postati car i ne želi vladati do kraja života...'

Puno ste napravili za zemlju. Svaka vam čast, riječi su mladića dok je pokušavao napraviti selfie sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prilikom njegove inauguracije u Kremlju. Putin je, naime, tijekom svoje inauguracije dosta vremena proveo u razgovoru s mladima, volonterima iz njegova predizborna tima te se fotografirao s njima.

Inače, ovo je bila četvrta i vjerojatno posljednja inauguracija za Vladimira Putina osim ako se ne odluči na promjenu Ustava. No, prema svemu sudeći, do toga neće doći jer, kako kaže naš sugovornik odlično upoznat u kremaljske odnose, Putin ne želi postati car i vladati do kraja života.

Foto: SPUTNIK

- Imao je već mogućnost promijeniti Ustav i omogućiti tako da postane doživotni vladar, ali to nije napravio. Zašto bi onda sada to radio? – kaže nam naš sugovornik.

Već dugo se u Rusiji raspravlja tko bi mogao naslijediti Putina, a jedno od imena koje se spominje je Herman Oskarovič Gref, prvi čovjek Sberbanke. Gref je čovjek od velikog povjerenja ruskog predsjednika, odan mu je i jedan dio političkog miljea smatra kako bi on bez problema mogao nastaviti voditi zemlju. No, kakva politika će obilježiti četvrti Putinov mandat?

'Putina Rusi vole'

- Pred prošle izbore predsjednik Putin objavio je niz programskih članaka koje je na kraju i proveo. Ovog puta nije dao jasne programske detalje pa se možemo zapitati je li to znak da bi mogao u mandat krenuti s provedbom nepopularnih reformi kako bi dugoročno poboljšao ekonomsku situaciju u zemlji. Ovo mu je vjerojatno zadnji mandat i nema što izgubiti- kaže naš sugovornik.

Foto: SPUTNIK

Činjenica je da Rusi vole Putina, ali istraživanje koje je proveo Sveučilišni centar za istraživanje javnog mijenja, objavljeno pred samu inauguraciju pokazalo je da bez obzira što ga podržavaju, Rusi, njih 89 posto smatra da je potrebno provesti reforme u Rusiji, a više od polovice zagovara promjene u svim područjima društva.

U svom desetominutnom inauguracijskom govoru Putin je naglasio da je njegova glavna zadaća služiti Rusiji. Većina govora odnosila se na to kako se zemlja mora nositi s brzim promjenama u svijetu te da treba biti moderna i dinamična država. Većina govora odnosila se na unutarnja pitanja, što mnogi protumačili kao novinu.

Foto: SPUTNIK

Ulaganje u zdravstvo i obrazovanje

Putin je istaknuo važnost tradicionalnih vrijednosti, obitelji, ali i obnovu ekonomije. Ponovio je da će Rusija nastaviti biti geopolitički lider, ali posebno se osvrnuo na važnost poboljšanja zdravstva. Naime, jedno od posljednjih istraživanja pokazalo je su Rusi što se tiče politike predsjednika Putina najnezadovoljniji nejednakom zdravstvenom zaštitom u zemlji.

Stoga je Putin najavio kako će prvi korak biti ulaganje od 162 bilijuna američkih dolara u zdravstvo, obrazovanje i infrastrukturu tijekom idućih šest godina.

Foto: SPUTNIK

Predsjednik Putin po prvi se put na inauguraciju dovezao u ruskoj limuzini. Detalji o limuzini još nisu otkriveni, no ovaj potez odgovara njegovoj politici kako zemlja treba smanjiti uvoz i poraditi na svojoj proizvodnji kako prehrambenih proizvoda, tako i tehnoloških.