Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u subotu kako nema namjeru proglasiti ratno stanje u Rusiji te se nada da će i tako ostati, javljaju ruske RIA Novosti.

Za njega je Ukrajina 'specijalna vojna opearacija' te da je posao uništavanja ukrajinske vojne infrastrukture gotovo dovršen.

- To sam rekao na početku operacije i govorio i prije nego je ova odluka donesena. Teška odluka, bez ikakve sumnje, rekao je Putin na sastanku sa ženama koje rade kao članice posada u ruskim aviokompanijama.

Dodao je da postoji "mnogo raznih varijanti demilitarizacije Ukrajine" i da su na pregovaračkom stolu s Kijevom te se nada pozitivnoj reakciji.

- Rusija je odmah reagirala na poziv iz Kijeva našim vojnicima u vezi s Mariupoljem, otvorila je humanitarni koridor, ali oni ne puštaju ljude - rekao je Putin i optužio ukrajinsku stranu za odgodu evakuacije.

'Shvaćate li do čega će dovesti ulazak Ukrajine u NATO?'

- U slučaju da Ukrajina uđe u NATO, dok god u toj zemlji traje građanski rat, to će joj dati mogućnost i da napadne Krim - rekao je dalje Putin.

- Sve se više govori o tome da će Ukrajinu primiti u NATO. Shvaćate li vi do čega to može dovesti? Ako oni nastave sa svojom vojnom operacijom u Donbasu, to znači da će napasti i Krim. I što ćemo onda? Boriti se protiv cijelog NATO-a? Jeste li svjesni posljedica? Mislim da su svi svjesni toga, upozorio je Putin.

Dodao je da će ruska vojska uskoro završiti sve zadatke po pitanju uništenja vojne infrastrukture, ali nije rekao hoće li se i kada povući iz Ukrajine. Govorio je i o sankcijama Zapada i rekao da su 'jednako teške kao objava rata'

Lavrov kritizirao Zelenskog

Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov oglasio je nakon sastanka s kirigiškim kolegom. Kritizirao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog te je izdao i nove zahtjeve Sjedinjenim Državama. Naime, traži pisana jamstva Washingtona da sankcije koje im uvode zbog rata u Ukrajini ni na koji način neće utjecati na suradnju Moskve i Teherana ili u suprotnome neće potpisati oživljeni iranski nuklearni sporauzum