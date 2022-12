Putin krivi Ukrajinu i saveznike za rat, kaže da ruska vojska mora učiti iz svojih problema

Foto: Canva/Reuters

Ruski predsjednik Vladimir Putin imao je u srijedu veliki govor u Moskvi u kojem se osim ratnih problema s kojima se Rusija suočava okomio i na glavne krivce u ukrajinskom ratu. - Jedini krivci za ovaj rat su Ukrajina i njeni saveznici. Oni snose zajedničku krivicu za sve što se događa - poručio je Putin. Tijek rata za sada Rusiji ne ide u prilog. On sigurne pobjede, kako su najavljivali u počecima, borba se oduljila, a Rusi imaju sve više problema. No, Putin ima i za to rješenje. Obećao je svojoj vojsci nuklearna oružja kao dodatnu pomoć sa žilavim Ukrajincima. Riječ je o hipersoničnim Zircon raketama koje će na raspolaganju biti već od siječnja iduće godine, javlja Daily Mail. Rusi tvrde kako ove rakete mogu dostići brzinu od 1100 kilometara na sat, a poslužit će kao rješenje da sprječavanje dodatne sramote u ratu.