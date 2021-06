U gotovo sat vremena pred više stotina visokih dužnosnika na kongresu stranke na vlasti Jedinstvene Rusije u Moskvi Putin je predložio ministra obrane Sergeja Šojgua i prvog diplomata Sergeja Larova za nositelje izbornih lista, piše Reuters.

"Program vodeće stranke mora biti program naroda", istaknuo je Putin dok je Jedinstvena Rusija nepopularna zbog gospodarske stagnacije, zamora birača i korupcijskih afera.

Među istaknute kandidate nije uvrstio Dmitrija Medvedeva, bivšeg stranačkog lidera i bivšeg predsjednika i premijera koji je po anketama nepopularan.

Agencija citira Andreja Koljesnikova iz moskovskog Centra Carnegie koji ističe da su Lavrov i Šojgu najpopularniji političari i "dovoljno je da se ta dvojica pokažu biračima te je svima jasno da je to Putinova stranka".

Prekidan pljeskom, ruski predsjednik je predložio da se desetci milijarda rubalja ulože u poboljšanje javnog prijevoza, ceste i infrastrukturu, obnovu škola i čišćenje rijeka, prenosi agencija France Presse.

"Budućnost Rusije je sretna i jaka obitelj", rekao je, ostajući vjeran zaštiti "obiteljskih vrijednosti" i borbi s demografskim propadanjem Rusije.

Dok se Rusijom širi novi val epidemije covida-19 Putin je ujedno zatražio pokretanje programa vrijednog najmanje 100 milijarda rubalja (1,1 milijardu eura) za poboljšanje "sustava medicinskog oporavka".

"Ponavljam: bolje je cijepiti se nego se razboljeti", upozorio je jer mnogi Rusi nemaju povjerenja u cjepivo.

Navaljni neutraliziran

Ove informacije dolaze u času kada zadnjih godina pada potpora Jedinstvenoj Rusiji koja ima većinu u donjem domu parlamenta.

Kako je objavio zavod za ispitivanje javnog mišljenja Vciom, stopa popularnosti te stranke je oko 30 posto, za 10 posto manje nego prije parlamentarnih izbora 2016. Vladimir Putin pak ima 60 do 65 posto potpore javnosti.

Tri oporbene stranke u parlamentu, uglavnom poslušne i sklone kremaljskim prijedlozima (komunisti, krajnje nacionalistički LDPR i Pravedna Rusija) imaju 30-postotnu potporu, navodi Vciom.

Kako se približavaju izbori vlasti su zaredale s napadima na kritičare, napose na organizacije Alekseja Navaljnog koje su proglašene "ekstremističkima" i zabranjene 9. lipnja. Njihovim je članovima zabranjeno sudjelovanje na parlamentarnim izborima.

Navaljni od siječnja služi kaznu od dvije i pol godine zatvora dosuđenu nakon povratka u Rusiju iz Njemačke, gdje se liječio od trovanja za koje optužuje Kremlj. Uhićen je uz obrazloženje da se nije javljao vlastima, čime je prekršio ranije izrečenu uvjetnu kaznu.

Svi u zatvor

Iz straha od progona, nekoliko saveznika Navaljnog morali su ovih mjeseci napustiti zemlju dok se progone i drugi predstavnici oporbe koji su se htjeli kandidirati na izborima i neovisna glasila.

Jedinstvena Rusija može na parlamentarnim izborima računati da će se učvrstiti na svim razinama vlasti. Oporba ju na svakim izborima optužuje da prisiljava dužnosnike da glasaju za nju.

Izbori se trebaju održati od 17. do 19. rujna, službeno kako bi se osigurali optimalni uvjeti u prilikama epidemije covida. No kritičari Kremlja misle da je to smišljeno kako bi se lakše moglo varati, jer je veoma teško promatrati glasovanje i birališta tri dana i dvije noći.

Pristaše Navaljnog ističu važnost "pametnog glasovanja", pozivajući da se glasuje za bilo koju stranku koja može poraziti Jedinstvenu Rusiju. Ta je taktika već postigla stanovit uspjeh na lokalnim izborima, ali bi ju moglo ugroziti raspuštanje pokreta tog oporbenog čelnika.