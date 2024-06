Putin preko Kube šalje poruku SAD-u koja tu državu od 1962. godine drži pod embargom

Skupina ruskih vojnih brodova, uključujući podmornicu na nuklearni pogon, posjetit će Kubu sljedeći tjedan u sklopu "povijesno prijateljskih odnosa", priopćila je kubanska vlada. Kuba kaže da nijedan od brodova ne nosi nuklearno oružje i inzistira na tome da njihovo zaustavljanje ne predstavlja prijetnju regiji, objavio je CNN.

"Posjeti mornaričkih jedinica iz drugih zemalja povijesna su praksa revolucionarne vlade s nacijama koje održavaju odnose prijateljstva i suradnje", tvrde Kubanci.

Ovo nije prvi put da su brodovi ruske mornarice poslani na Kubu. Od 2013. do 2020. dolazili su svake godine. Prošlog srpnja trenažni brod ruske mornarice uplovio je u Havanu u četverodnevni posjet. No čini se da će uplovljavanje ruskih brodova sljedeći tjedan biti najveći posjet te vrste u posljednjih nekoliko godina.

Neobično raspoređivanje snažne nuklearne podmornice Kazan i tri druga mornarička plovila tako blizu Sjedinjenih Američkih Država dolazi usred velikih napetosti oko rata u Ukrajini. Kuba i SAD udaljeni su oko 145 kilometara u svojoj najbližoj točki, navodi Al Jazeera.

Kubanska objava dolazi nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Joe Biden dao Ukrajini dopuštenje za izvođenje ograničenih napada američkim streljivom unutar ruskog teritorija. Kao odgovor, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je "dopremanje oružja u zonu sukoba uvijek loša stvar zapadnih zemalja". Ovaj je tjedan sugerirao da bi Moskva mogla poduzeti "asimetrične" korake ako bi zapadne zemlje poput Njemačke i SAD-a nastavile opskrbljivati Ukrajinu oružjem koje bi zatim bilo korišteno na ruskom tlu.

Rusi šalju rakete na Kubu?

"Na kraju, ako vidimo da su te zemlje uključene u rat protiv nas, ono što rade čini ih izravno uključenima u rat protiv Ruske Federacije, zadržavamo pravo postupiti na isti način", rekao je Putin upitavši se zašto Rusija "ne bi imala pravo isporučivati ​​naše oružje iste klase onim regijama svijeta gdje će biti napada na osjetljive objekte onih zemalja koje to rade protiv Rusije?". Američke vlasti smatraju kako dolazak ruskih plovila ne predstavlja prijetnju.

"Rusija će vjerojatno poslati borbene mornaričke brodove na Karibe, s potencijalnim pristajanjem u luku na Kubi i vjerojatno u Venezueli", rekao je za CNN glasnogovornik Pentagona, bojnik Charlie Dietz i dodao: "Također se očekuju raspoređivanje ili letovi zrakoplova u regiji. Ova raspoređivanja dio su rutinskih pomorskih operacija Rusije i ne predstavljaju izravnu prijetnju Sjedinjenim Američkih Državama. S obzirom na dugu povijest ruskih posjeta kubanskim lukama, to se smatra rutinskim pomorskim posjetima, posebno u kontekstu povećane potpore SAD-a Ukrajini i NATO-ovim vježbama".

Odnosi između Rusije i Kube ponovno su postali bliži nakon sastanka kubanskog predsjednika Miguela Diaz-Canela i Putina 2022. Sastali su se i 9. svibnja na vojnoj paradi na Crvenom trgu ispred Kremlja. Glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov, rekao je kako će na dnevnom redu biti i vojna suradnja, no odbio je komentirati izvještaj ruskih dnevnih novina Kommersant da će Rusija pozajmiti Kubi više od 50 milijuna dolara za kupnju ruskog naoružanja. Kuba, jedna od nekoliko država kojom i dalje vladaju komunisti, sve više se oslanja na rusku naftu i pomoć dok se suočava s najgorom gospodarskom krizom u desetljećima.



Tijekom Hladnog rata Kuba je bila važna za SSSR jer su s otoka na kojem je Fidel Castro u revoluciji 1959. svrgnuo diktatora Fulgencija Batistu raketama srednjeg dometa, koje su mogle nositi i nuklearne projektile, mogli dohvatiti i SAD. Amerikanci su pokušali eliminirati Castra, no to im nije uspjelo. Razmještanje sovjetskih lansirnih rampi za nuklearne projektile na otoku pokrenulo je kubansku raketnu krizu 1962., kad su Washington i Moskva bili blizu rata. Incident je doveo do toga da je SAD uveo trgovinski embargo Kubi, koji je i danas na snazi.