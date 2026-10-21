Putin pristao na pregovore s Ukrajinom i Amerikom

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u srijedu američkom posebnom izaslaniku Steveu Witkoffu da je Moskva načelno spremna idućeg mjeseca nastaviti pregovore s Kijevom i Washingtonom o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je savjetnik Kremlja Jurij Ušakov.

Takvi pregovori nisu održani od veljače. Ušakov je rekao da bi se novi krug pregovora trebao usredotočiti na "izgradnju sigurnosnog sustava za Rusiju i Ukrajinu nakon završetka sukoba".

Witkoff je Putina izvijestio o razgovorima održanima dan ranije u Oslu, gdje se sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, norveškim premijerom i finskim predsjednikom, rekao je Ušakov.

Prema njegovim riječima, Witkoff je "ukazao na neke nove pristupe i nove elemente u stajalištima Europljana i Kijeva, iako nisu sadržavali mnogo toga korisnog za rješavanje ukrajinske krize".

Tijekom gotovo trosatnog sastanka Putin i američki izaslanik razgovarali su i o provedbi sporazuma koji su Putin i američki predsjednik Donald Trump postigli 9. listopada o opskrbi američkog i svjetskog tržišta ruskim dizelskim gorivom, dodao je Ušakov.

Razgovarali su i o krizi u Iranu.

"Vladimir Putin naglasio je da diplomatske mogućnosti još nisu ni približno iscrpljene te da je moguće i potrebno postići dogovor s Teheranom, koji je naš strateški partner", rekao je Ušakov.

Dodao je kako je Rusija ponovno potvrdila spremnost da nastavi pomagati u pronalaženju političkih i diplomatskih rješenja za iransko pitanje.