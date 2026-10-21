Obavijesti

News

Komentari 0
Nevjerojatan obrat

Putin šalje dizel Trumpu! Ruski tanker s 40.000 tona goriva ide prema SAD-u, Ukrajina bijesna

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Putin šalje dizel Trumpu! Ruski tanker s 40.000 tona goriva ide prema SAD-u, Ukrajina bijesna
Foto: Jeenah Moon
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Rusija planira poslati prvu pošiljku dizela u SAD u četvrtak, a sporazum između Trumpa i Putina izazvao je brojne kritike zbog mogućih posljedica na sukob u Ukrajini i globalna tržišta

Rusija bi u četvrtak trebala poslati prvu pošiljku dizela u Sjedinjene Države na temelju spornog sporazuma između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ruski potpredsjednik vlade Aleksandar Novak rekao je u srijedu da će tanker imati kapacitet od 40.000 tona, prenosi agencija Interfax. Očekuju se i daljnje pošiljke. Novak nije isključio izvoz dizela u druge zemlje, ali je rekao da će to ovisiti o ruskim rafinerijskim kapacitetima u nadolazećim mjesecima.

Trump i Putin dogovorili su početkom listopada nastavak ruskih isporuka dizela u SAD. Washington je privremeno suspendirao postojeće sankcije Rusiji kako bi omogućio te pošiljke.

Sporazum je izazvao oštre kritike Ukrajine, Europske unije, pa čak i nekih republikanskih članova američkog Kongresa, dok je Moskva dogovor pozdravila.

SASTANAK S WITKOFFOM Odnosi Ukrajine i SAD-a sve su lošiji: Zelenski je stigao u Oslo
Odnosi Ukrajine i SAD-a sve su lošiji: Zelenski je stigao u Oslo

Ruske rafinerije nafte često su meta ukrajinskih bespilotnih letjelica dugog dometa, a šteta i popravci ograničavaju proizvodne kapacitete zemlje. Moskva je odgovorila uvođenjem zabrane izvoza benzina i dizela.

Trump je kritizirao ukrajinske napade, okrivljujući Kijev za rast cijena goriva uoči američkih kongresnih izbora u studenome, na kojima se očekuje slab rezultat republikanaca.

Kijev tvrdi da su naftna postrojenja legitimne vojne mete jer osiguravaju gorivo i financiranje Putinova rata. 

Ukrajina se od veljače 2022. brani od ruske sveobuhvatne invazije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Užas u Kijevu! Ruski dron zabio se u neboder od 24 kata
POGINUO ČOVJEK

VIDEO Užas u Kijevu! Ruski dron zabio se u neboder od 24 kata

Jeziva snimka širi se društvenim mrežama: Dron se zabio u zgradu na 19. katu, a nakon silovitog udara izbio je požar. Napadi na ukrajinsku prijestolnicu trajali su cijelu noć i nastavili se ujutro
Wiktoff opet leti u Rusiju nakon razgovora sa Zelenskim u Oslu: 'Vidjet ćemo što će Putin reći...'
IDU LI PREMA MIRU?

Wiktoff opet leti u Rusiju nakon razgovora sa Zelenskim u Oslu: 'Vidjet ćemo što će Putin reći...'

Američki specijalni izaslanik Steve Witkoff otputovao je u Sankt Peterburg kako bi se sastao s predsjednikom Putinom, nakon što su razgovori u Oslu s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim donijeli značajan napredak u pregovorima o miru.
WSJ otkriva: Musk je naredio usporavanje Starlinkove usluge koju koristi ukrajinska vojska
ŠOKANTNO IZVJEŠĆE

WSJ otkriva: Musk je naredio usporavanje Starlinkove usluge koju koristi ukrajinska vojska

Musk, SpaceX i Bijela kuća nisu odmah odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar. Reuters nije mogao odmah neovisno potvrditi izvješće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026