Putin šalje dizel Trumpu! Ruski tanker s 40.000 tona goriva ide prema SAD-u, Ukrajina bijesna

Rusija bi u četvrtak trebala poslati prvu pošiljku dizela u Sjedinjene Države na temelju spornog sporazuma između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ruski potpredsjednik vlade Aleksandar Novak rekao je u srijedu da će tanker imati kapacitet od 40.000 tona, prenosi agencija Interfax. Očekuju se i daljnje pošiljke. Novak nije isključio izvoz dizela u druge zemlje, ali je rekao da će to ovisiti o ruskim rafinerijskim kapacitetima u nadolazećim mjesecima.

Trump i Putin dogovorili su početkom listopada nastavak ruskih isporuka dizela u SAD. Washington je privremeno suspendirao postojeće sankcije Rusiji kako bi omogućio te pošiljke.

Sporazum je izazvao oštre kritike Ukrajine, Europske unije, pa čak i nekih republikanskih članova američkog Kongresa, dok je Moskva dogovor pozdravila.

Ruske rafinerije nafte često su meta ukrajinskih bespilotnih letjelica dugog dometa, a šteta i popravci ograničavaju proizvodne kapacitete zemlje. Moskva je odgovorila uvođenjem zabrane izvoza benzina i dizela.

Trump je kritizirao ukrajinske napade, okrivljujući Kijev za rast cijena goriva uoči američkih kongresnih izbora u studenome, na kojima se očekuje slab rezultat republikanaca.

Kijev tvrdi da su naftna postrojenja legitimne vojne mete jer osiguravaju gorivo i financiranje Putinova rata.

Ukrajina se od veljače 2022. brani od ruske sveobuhvatne invazije.