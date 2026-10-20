Odnosi Ukrajine i SAD-a sve su lošiji: Zelenski je stigao u Oslo

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otputovat će u utorak u Oslo na sastanak s američkim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom, u pokušaju popravljanja odnosa s Washingtonom, koji su se naglo pogoršali tijekom protekla dva tjedna dok se predsjednik Donald Trump sve više približava Moskvi.

Trump je ukinuo sankcije Rusiji, kako tvrdi, u nastojanju da snizi cijene goriva u SAD-u, te je u više navrata kritizirao Zelenskog. Kijev tvrdi da Washington u posljednje vrijeme nije pravodobno obavještavao Ukrajinu o ruskim raketnim lansiranjima te da je ograničio satelitske veze SpaceX-a koje služe za navođenje ukrajinskih dronova.

Trump je u ponedjeljak izjavio da je „Rusija, iskreno govoreći, bila korektna u vezi s Ukrajinom”, dok „Zelenski baš i ne pomaže u rješavanju situacije”. Pozvao je Kijev da pronađe „nekoga drugoga za pregovore”.

Zelenski je rekao da je razgovarao s američkim državnim tajnikom Marcom Rubijom o pitanjima koja uključuju presretače balističkih projektila, pravodobno upozoravanje na ruske raketne napade te „situaciju sa sustavima Starlink/Starshield, koje treba ponovno osposobiti”, misleći na satelitski sustav tvrtke SpaceX.

„Sve se to, naravno, događa u kontekstu naših diplomatskih napora da se okonča ovaj užasni rat i neprestano ubijanje ljudi”, napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.

Zapadnoeuropske zemlje smatraju da je obrana Ukrajine od ruske invazije pitanje od egzistencijalne važnosti za sigurnost europskog kontinenta. Snažno podupiru Zelenskog i nastoje spriječiti daljnje produbljivanje razdora između Washingtona i Kijeva.

Sjedinjene Države pod Trumpovim vodstvom već su uvelike obustavile isporuke oružja Ukrajini, ali europskim zemljama dopuštaju da ga kupuju za Kijev te pružaju obavještajne podatke i tehnologiju kojima Europa ne može konkurirati.

Norveški premijer Jonas Gahr Store izjavio je da je cilj domaćinstva sastanaka u utorak „usmjeriti diplomatske napore na konstruktivniji put”.

Finski predsjednik Alexander Stubb rekao je da će sudjelovati na sastancima sa Zelenskim i Storeom kako bi razgovarali o „ruskom nezakonitom agresivnom ratu protiv Ukrajine i ukupnoj sigurnosnoj situaciji u Europi”.

Norveška je objavila da će se sastancima virtualno pridružiti i Jared Kushner, Trumpov zet. Witkoff i Kushner predvodili su američke pregovaračke napore.

Zelenski, Stubb i Store održat će konferenciju za novinare kasnije u utorak, priopćila je Norveška.