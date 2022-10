Putin slavi svoj 70. rođendan: Izoliran i iracionalan, ovim je ratom uzdrmao i vlastiti sustav

Vladimir Putin svoj je rođendan redovito slavio u divljini sibirske tajge, sa šeširom na glavi dok traži gljive ili mjesto za pecanje sa starim prijateljem, ministrom obrane Sergejem Šojguom, igranjem hokeja na ledu, jahanjem konja golog torza ili pak na svjetskim summitima.

POGLEDAJTE VIDEO: Putin slavi 70. rođendan

Šanse da se za svoj 70. rođendan ruski predsjednik može tako opustiti ipak su male. Ne barem dok mu vojska ostvaruje znatne gubitke na ukrajinskoj bojišnici, a oni guraju tešku protuofenzivu u nadi da će povratiti područja koja si je Putin pripojio, dok tvrdolinijaši traže Šojguovu ostavku.

Vjerojatno je do sada i bio uvjeren da će mu u okupiranoj zemlji pod marionetskom proruskom vlašću veselo uzvikivati 'Sretan rođendan' i organizirati slavlje. Za rođendan si Putin ipak nije uspio pokloniti cijelu jednu državu.

A s kim će proslaviti ovaj rođendan?

Tri godine proveo je u gotovo potpunoj izolaciji u svojim rezidencijama u Moskvi i Sočiju, zbog straha od covida. Detalje iz privatnog života ovaj bivši KGB-ovac drži u tajnosti. Putin se sa svojom dugogodišnjom suprugom Ljudmilom rastao nakon 30 godina braka. Ni dan danas nije poznato koliko djece ima, kao ni broj ljubavnica s kojima je bio. Javnost zna tek za dvije kćeri - Mariju i Katerinu koje je dobio sa Ljudmilom.

U svoju 71. godinu ući će najvjerojatnije s glavom zabijenom u knjizi, možda onom Ivana Iljina, ultranacionalističkog ruskog filozofa iz 20. stoljeća koji je svojedobno opisao fašizam kao "zdravu, nužnu i neizbježnu pojavu", piše Mark Bennetts, dugogodišnji moskovski dopisnik britanskog The Timesa.

Putin je čini se u posljednje vrijeme, u vrijeme ruske invazije na Ukrajinu, ponovo počeo čitati Iljina. Ovaj ruski ultranacionalistički filozof vjerovao je da ruski narod treba "bezuvjetno voljeti i vjerovati" svom vođi, a upravo ga je Putin citirao tijekom govora u kojem je najavio da pokreće djelomičnu mobilizaciju te aneksiju četriju ukrajinskih regija.

O procvatu i radosti - dok prijeti nuklearnim ratom

- Ruski duh je moj duh. Njegova sudbina je moja sudbina, njezina patnja je moja tuga, njezin procvat je moja radost - rekao je Putin.

O procvatu i radosti, dok prijeti nuklearnim ratom, nema smisla. Ruski dužnosnici često ne znaju ništa o njegovim namjerama, kao i ostatak svijeta, rekla je Tatjana Stanovaja, ruska politička analitičarka, a kao dokaz navodi mješovite signale iz Kremlja, dok se činilo da će Putin ipak odgoditi potez aneksije četiriju ukrajinskih regija.

- Ovo nije bio znak neodlučnosti, već samo dokaz da Putin nikoga ne obavještava o svojim planovima. Svima je naređeno da čekaju njegovu zapovijed - rekla je Stanovaja.

Putin je izazvao nevjerojatan strah od nuklearnog rata, kakav nije viđen još od kraja Hladnog rata. I dok su slavili aneksiju na moskovskom crvenom trgu, Putin se obrušio na 'sotonizam' Zapada, navodeći da "ruše vjeru i tradicionalne vrijednosti", a zlokobno je podsjetio na 'presedan' za kojeg su, kako je rekao, SAD napravile kada su bacile atomske bombu na Hirošimu i Nagasaki 1945. godine.

Upravo ovaj govor zabrinuo je stručnjake i pokrenuo mnoga pitanja za njegovo psihičko stanje.

- Kako smo došli do točke da našom zemljom vlada ludi starac s nuklearnim oružjem? - upitala se Ksenia Torstrem, oporbena ruska političarka iz Sankt Petersburga.

Kupa se u krvi iz rogova mladih sobova

Nije samo njegovo psihičko stanje koje muči svijet. Glasine o njegovu narušenom fizičkom zdravlju proširile su se posljednjih godina diljem medija i javnosti. Putinovo zdravlje taboo je tema u Rusiji, a visoki dužnosnici redovito zanijekanju bilo kakve špekulacije da je Putin ozbiljnije bolestan, usprkos snimkama na kojima se Putin vidno trese, lupka nogama, stišće šake i ruke. U više je navrata višen kako očigledno šepa, uključujući i tijekom putovanja u Iran u srpnju.

- Možete ga vidjeti na ekranima te čitati i slušati njegove govore. Neka širenje takvih glasina bude na savjesti onih koji to čine - rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

Putina je najmanje 35 puta posjetio onkolog u četiri godine, izvijestila je u travnju oporbena internetska stranica Proyekt. Rečeno je da je pribjegao kupanju u krvi iz rogova mladih sobova, tretmanu s kojim ga je upoznao ministar Šojgu.

Svojim ratom uzdrmao je i vlastiti sustav

Putin je rođen 1952. u Sankt Petersburgu, a samog sebe u djetinjstvu je opisao kao "siledžiju" koji je u školi počeo trenirati i izučavati borilačke vještine, odnosno judo, kako bi "potvrdio svoju poziciju u čoporu". Njegova agresija nije bila ograničena samo na strunjaču, već ju je često iskazivao i na ulicama rodnog grada. Ulične tučnjave, svađe su mu usadile modus operandi koji je definirao njegovu dugu vladavinu u Rusiji.

- Shvatio sam da u svakoj situaciji, bilo da sam u pravu ili u krivu, moram biti jak. Morao sam moći odgovoriti - rekao je Putin 2012. godine, na samom početku svog trećeg mandata.

Takvim pristupom nemilosrdno je pritiskao oporbu, a sudove, parlament, državnu televiziju je pretvarao u svoje vjerne marionete. Čini se da je upravo rat u Ukrajini uzdrmao pažljivo vođen i utvrđen politički sustav.

Sve je neodlučniji, gubi autoritet i kontrolu

Ruske trupe u paničnom bijegu pred Ukrajincima izazvale su bijes tvrdolinijaša. One pak vjeruju da je Putin izgubio snagu kakvu je imao. Masovni prosvjedi zbog mobilizacije stotina tisuća rezervista izazvala je brojne prosvjede diljem Rusije. Preko 700.000 ljudi izbjeglo je iz Rusije od kada je Putin najavio mobilizaciju kako bi izbjegli regrutiranje u vojsku, navodi izvor iz Kremlja na koje se poziva ruski Forbes.

- Eskalacija krize znači da je Putin sve neodlučniji i nesposobniji nametnuti svoj autoritet. Nitko ne zna što će Putin učiniti, jer to često ni sam ne zna. Izgubio je kontrolu. Sile koje je oslobodio postale su toliko moćne da on ne kontrolira njih, one kontroliraju njega - rekao je Abas Gljamov, bivši pisac govora u Kremlju, a sada politički analitičar.

- Putin dobro komunicira s ljudima kada pobjeđuje, kada može osigurati rast životnog standarda ili osjećaj da su dio velike sile. U svim drugim situacijama, kada nema što ponuditi ljudima ili oni od njega traže, on gubi interes za njih - dodao je.

Crnomorska vila zbog koje je otrovan Navaljni

Dok se rusko gospodarstvo lomi pod teretom zapadnih sankcija, Putin uživa u golemom bogatstvu. Široki je gnijev izazvalo otkriće Alekseja Navaljnog, danas utamničenog oporbenog vođe koji je jedva izbjegao smrt od trovanja, da je upravo Putin tajni vlasnik goleme palače na Crnom moru, vrijedne milijardu eura.

Palača je to s više heliodroma, podzemnim terenom za hokej na ledu, tunelom do plaže i toplicama sa skladištem ljekovitog blata. Samo u zahodima ima četke sa zlatnim lističima vrijednim 700 eura i držače za toaletni papir od 900 eura.

Iskopao si rupu iz koje će teško pobjeći

Putina su također naširoko ismijavali kada je rekao da bi se svatko u Rusiji koji zarađuje više od 180 eura mjesečno trebao smatrati dijelom ruske srednje klase.

Jaknu talijanske marke Loro Piana, vrijednu više od 10.000 eura, obukao je na koncert u ožujku, kada je slavio invaziju na Ukrajinu. Ta cifra dvostruko je veća od prosječne godišnje plaće u nekim od ruskih regija.

Svijet strahuje da bi Putin za svoj 70. rođendan mogao ispaliti "vatromet", misleći na realizaciju prijetnje da će iskoristiti nuklearno oružje. Blefira li Putin ili ne, nitko ne zna. Jedino što je sigurno je da si kopa rupu iz koje će se itekako teško izvući.

- Učinit će sve što misli da treba učiniti da se spasi. Ako izgubi vlast, najbolji ishod za njega je zatvor - rekao je Gljamov.

