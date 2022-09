Putin tvrdi da je moguće opskrbljivati Pakistan plinom

Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je rekao da su moguće pošiljke plina Pakistanu za što je dio infrastrukture već spreman, prenosi novinska agencija RIA o sastanku čelnika Rusije i Pakistana u Uzbekistanu.

Putin i pakistanski premijer Šebaz Šarif sastali su se u četvrtak na marginama skupa Šangajske organizacije za suradnju u Samarkandu.

„Premijer je ponovio pakistansku predanost bliskoj suradnji s Rusijom kako bi se ona dodatno proširila i ojačala u svim područjima od dobrobiti za obje strane, uključujući sigurnost hrane, trgovinu i investicije, obranu i sigurnost“, priopćio je Šarifov ured.

Dogovorili su da će skori sastanak međuvladine komisije održati u Islamabadu.

Dugo odgađani plinovod do Pakistana, poznat i pod nazivom Sjever-Jug, bit će izgrađen u suradnji s ruskim tvrtkama.

Dvije države još 2015. dogovorile su izgradnju 1,1 tisuća kilometara dugog plinovoda koji bi prevozio LNG plin iz obalnog Karachija do postrojenja u Pandžabu, na sjeveroistoku zemlje.

Godišnji kapacitet tog plinovoda iznosio bi 12,4 milijardi kubičnih metara, s mogućnošću proširenja do 16 milijardi. To je otprilike 4 i pol puta manja količina nego što je Rusija slala Europi samo kroz plinovod Sjeverni tok 1 koji ima kapacitet do 55 milijardi metara kubnih, stoji na službenoj stranici plinovoda.

Plinovod u Pakistanu trebao je biti lansiran 2020., no odgođen je pošto je Rusija morala zamijeniti prvotnog sudionika, pogođenog zapadnim sankcijama.

Šarif je rekao da je Pakistan zainteresiran idućih tjedana kupiti i pšenicu od Rusije, ako je ponudi po boljoj cijeni.

Šarifov prethodnik Imran Khan posjetio je Moskvu u veljači, na dan ruske invazije. Khan tvrdi da je taj posjet naljutio Sjedinjene Države koje je naknadno optužio da su odgovorne za njegovog gubitak vlasti. Washington odbacuje te optužbe.

Najčitaniji članci