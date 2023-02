'Putin u kodiranoj poruci prijeti svijetu nuklearnim oružjem'

Nismo mi započeli ovaj rat, Ukrajina je. Rusiju je nemoguće pobijediti, rekao je Vladimir Putin tri dana uoči godišnjice agresije na Ukrajinu, dok se obraćao ruskom parlamentu.

Kodirana poruka

Stručnjak za sigurnost analizirao je njegov govor u kojem je, kako tvrdi, suptilnije nego ranije ponovio prijetnje da će Rusija upotrijebiti nuklearno oružje, a spomenuo je i mogućnost širenja rata na globalnoj razini.

Poruka Zapadu

Putinu je trebalo gotovo pola sata prije nego je izrekao prvu prijetnju.

'Što više dalekometnog oružja bude zapad slao Ukrajini, to će Rusija više morati pomicati granicu otkud nam prijeti opasnost' - rekao je.

- Putinove prijetnje nuklearnim oružjem bile su nešto blaže nego prije, ali su i dalje tu - rekao je za Mirror stručnjak za sigurnost, Keir Giles.

- Koristio je uobičajene fraze ruske vojne doktrine i indirektno je zaprijetio nuklearnim oružjem ako Rusija izgubi. Rekao je i da zapad pričama o strateškom porazu Rusije u Ukrajini znači da oni žele dovesti sukob na globalnu razinu. Dodao je na to da će Rusija reagirati kad je ugrožena njihova sigurnost, a to je je jedan od ključnih kriterija koji u ruskoj vojnoj doktrini opravdava uporabu nuklearnog oružja. To je kodirana poruka Zapadu da prestane naoružavati Ukrajinu - dodao je stručnjak.



