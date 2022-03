Putinova odmazda? Poslao je u zatvor obavještajne šefove jer su ga loše informirali o Ukrajini

Dva tjedna nakon početka invazije na Ukrajinu Vladimir Putin odlučio se okomiti na svoju obavještajnu službu FSB, nasljednicu KGB-a, piše ruski neovisni portal Meduza, kojemu su u Rusiji zabranili rad.

Prema izvješću novinara Andreja Soldatova i Irine Borogan, vodeći ljudi tzv. Pete uprave Sergej Beseda i njegov zamjenik Anatolij Boljuh završili su u kućnom pritvoru. Službene potvrde te informacije još nema.

POGLEDAJTE VIDEO: Putin protiv Zapada

Peta uprava, službeno Služba operativnih informacija i međunarodnih odnosa, nadgleda FSB-ove komunikacije s inozemnim partnerima uključujući američke agencije. Njen je dio i zloglasni Odjel operativne informacije (DPI) koji obavlja inozemne obavještajne zadatke FSB-a.

Direktor FSB-a tijekom 1990-ih bio je sam Vladimir Putin, a tad je služba stekla pravo obavljati inozemne operacije. Istovremeno su formirali poseban odjel zadužen za obavještajnu situaciju među zemljama bivšega Sovjetskog Saveza.

Nakon što je revolucija 2014. dovela do gubitka moći mnogih političkih elita sklonima Kremlju, vodstvo FSB-a dobilo je zadatak učiniti sve što mogu da zadrže moć utjecaja Rusije na te države. Sergej Beseda postao je novi vođa, a službenici Odjela operativne informacije radili su na podršci javnosti mnogim proruskim kandidatima na izborima izvan zemlje. Ukrajina je tu imala posebno mjesto.

No 2010. web stranica Ljubjanskaja Pravda objavila je tajne dokumente FSB-a na kojima se vidjelo da su izvještaji DPI-ja bili upućeni izravno Putinu. Na jednome od njih vidi se kako su radili falsicirani izvještaj kako bi pogoršali odnose Ukrajine i Turkmenistana, piše Meduza.

"Bila je to klasična akcija FSB-a: DPI je pustio lažni izvještaj ukrajinski medijima i onda se dogodilo nešto neočekivano, ruska obavještajna agencija prihvatila je to izvješće kao točno i prenijela ga Kremlju", tvrde.

Takvih slučajeva navodno ima još. U travnju 2014. ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova zatražilo je od ruskih kolega da ispitaju Besedu tvrdeći da je bio u Ukrajini za vrijeme revolucije na Maidanu. Ukrajinske vlasti smatrale su to važnim zbog zločina koji su se dogodili u Kijevu od 18. do 22. veljače 2014.

FSB je potvrdio da je tih dana Beseda bio u Kijevu, ali "samo kako bi provjerio nivo sigurnosti ruskog veleposlanstva". U to nitko nije vjerovao i Besedu su 2014. na popis sankcioniranih ljudi stavili i Europska unija i Sjedinjene Države.

Ta afera ipak nije naštetila ruskoj službi općenito, nastavila je skupljati obavještajne informacije u Ukrajini, izmišljala izvore i nastavila promicati produdržavne aktivnosti.

Baš je Peta uprava trebala Vladimiru Putinu dati informacije o političkim događajima u Ukrajinu uoči invazije, a nakon dva tjedna rata, koji očito ne ide prema njegovim prvotnim planovima o blitzkriegu i brzoj okupaciji zemlje, shvatio je da nije dobio točne informacije. Peta uprava zbog straha mu je priopćila ono što je htio čuti, tvrdi ruski neovisni medij.

No ta činjenica dovela je do smjene i uhićenja Besede i njegova zamjenika. Službeno, zbog zloporabe financija za njihovo djelovanje i loše obavještajne informacije. S obzirom na tijek rata, one doista i jesu takve.

Zapadni mediji pišu kako je Rusija poslala na bojište kompletan vojnički kadar i to bi moglo objasniti činjenicu što zadnjih dana ne napreduju prema Kijevu, ali ni u drugim dijelovima ratom pogođene Ukrajine.