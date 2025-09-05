Obavijesti

'NISMO LOŠIJI OD KINEZA'

Putinova rođakinja: Hvala vam ratni invalidi, zbog vas smo postali vodeći u razvoju proteza

Putinova rođakinja: Hvala vam ratni invalidi, zbog vas smo postali vodeći u razvoju proteza
Tsivileva je istaknula da se broj od 11,5 milijuna osoba s invaliditetom, koliko ih je bilo u Rusiji prije invazije 2022., sada bolje liječi upravo zahvaljujući “gubitku ekstremiteta” kod ratnih veterana

Tijekom Istočnog ekonomskog foruma, ruska pomoćnica ministra obrane, Anna Cviljeva, sestrična ruskog predsjednička Vladimira Putina, javno je zahvalila ranjenim vojnicima zbog “dramatična ubrzanja razvoja protetike". Ona smatra da je to dovelo do toga da je Rusija preuzela globalno vodstvo u toj grani medicinske tehnologije , prenosi Kyiv Post.

Cviljeva je istaknula da se broj od 11,5 milijuna osoba s invaliditetom, koliko ih je bilo u Rusiji prije invazije 2022., sada bolje liječi upravo zahvaljujući “gubitku ekstremiteta” kod ratnih veterana.

Oni su, kazala je, “pokretači” primjene svjetskih inovacija u ruskom rehabilitacijskom sustavu.

Prije rata, mnogi invalidi nisu imali ni pristup osnovnoj rehabilitaciji, pa su često samo dobili protetski uređaj, bez obuke kako ga koristiti. Sada, naglašava Cviljeva, protetički program u Rusiji obuhvaća kompletnu skrb – od procjene i izrade do učenja kako maksimalno iskoristiti funkcije novog ekstremiteta 

Kako bi dodatno potkrijepila svoj argument, Cviljeva je ustvrdila da su ruski protetski sustavi “ništa lošiji od kineskih” 

U  vojnom sukobu u Ukrajini, prema procjenama ukrajinskih vlasti, od 2022. do danas kombinirani broj poginulih i ranjenih ruskih vojnika dosegao astronomske brojke: 1.085.000.

Ne zna se točan broj ranjenika koji su ostali trajno invalidi, ali izvještaji nezavisnog ruskog medija Meduza iz studenog 2024. govore o značajnom porastu registracija invalidnosti – prvi put u posljednjih 11 godina.

