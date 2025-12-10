Obavijesti

News

SPREMAN ODRŽATI IZBORE

Zelenski: 'Ne trebamo pritisak oko izbora, odluke moraju biti u skladu s ukrajinskim zakonima'

Piše HINA,
Foto: Isabel Infantes

Ukrajinski predsjednik poručio je da će se o mogućim izborima razgovarati isključivo u okviru zakona i sigurnosnih uvjeta, te upozorio Washington i druge saveznike da ne stvaraju dodatni pritisak

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je u srijedu da je s ukrajinskim parlamentom raspravljao o pravnim i drugim pitanjima vezanima uz mogućnost održavanja izbora te pozvao druge zemlje, uključujući Sjedinjene Države, da ne vrše pritisak po tom pitanju.

Zelenskij je u utorak izjavio da je spreman održati izbore u roku od tri mjeseca ako su SAD i ostali saveznici Kijeva u stanju osigurati sigurnost glasanja.

Reakcija je to na komentare američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je sugerirao da ukrajinska vlada koristi rat kao izgovor za izbjegavanje izbora.

Zelenskij je u večernjem video obraćanju rekao da je vodio "važnu raspravu" sa zastupnicima u parlamentu, dodajući da neće dopustiti "nikakva negativna nagađanja o Ukrajini".

"Ako partneri, uključujući našeg ključnog partnera u Washingtonu, u toj mjeri i tako konkretno spominju izbore u Ukrajini, izbore u ratnom stanju, onda na svako pitanje i svaku sumnju moramo dati odgovore iz ukrajinskog prava", rekao je.

„To nije lako, ali pritisak po ovom pitanju definitivno nije ono što nam treba. Očekujem od parlamentarnih zastupnika da iznesu svoja stajališta. Sigurnosni izazovi ovise o partnerima, prvenstveno Americi. Ukrajina mora odgovoriti na političke i pravne izazove. Ukrajina će i odgovoriti“, rekao je Zelenskij.

Izbori tijekom rata zakonom su zabranjeni, ali Zelenskij, čiji je mandat istekao prošle godine, suočava se s ponovnim pritiskom Trumpa da održi izbore. Ruski predsjednik Vladimir Putin već dugo naziva Zelenskija „nelegitimnim“ partnerom u pregovorima jer se nije izložio ponovnom glasanju.

Ukrajinski predsjednik i drugi dužnosnici odbacili su ideju o održavanju izbora dok su diljem zemlje česti ruski zračni napadi, a gotovo je milijun vojnika raspoređeno na bojištu i milijuni Ukrajinaca raseljeni.

