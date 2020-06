Na prednjim vratima tramvaja stoji papir na kojem je obavijest da nije dozvoljena vo\u017enja bez maske, ali samo na hrvatskom. Nema obavijesti za turiste. Obavezni su maske nositi i voza\u010di, no vidjeli smo u samo nekoliko minuta najmanje trojicu koja je uop\u0107e nisu nosila.

Putnici bez maski ulaze u ZET-ov tramvaj, ne nose ih čak niti neki vozači: 'Ljuta sam, to nije fer...'

Čini se da neki putnici nisu ozbiljno shvatili pravilo da bez maski na licu ne smiju u javni prijevoz. Što je najgore, pravilo ne poštuju niti neki vozači - vidjeli smo najmanje trojicu njih bez maske

<p>Prema odluci <strong>Nacionalnog stožera civilne zaštite</strong>, od ponoći je obavezno nošenje maski u javnom prijevozu. Danas ujutro na glavnom kolodvoru u <strong>Zagrebu</strong>, primjerice, pokazalo se kako se većina ljudi toga drži, ali ne baš svi. Oni koji maske nose, najprije ih drže u rukama prije ulaska i onda stavljaju netom prije uđu. A čim izađu - skinu ih.</p><p>Ministar <strong>Božinović</strong> rekao je jučer da oni koji nemaju masku neće moći u javni prijevoz, no prema onom što smo vidjeli - to nije točno. Najmanje desetak ljudi vidjeli smo da se voze bez maske i vrlo je upitno tko će se to sve kontrolirati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Obavezni su maske nositi putnici i vozači</strong></p><p>Na prednjim vratima tramvaja stoji papir na kojem je obavijest da nije dozvoljena vožnja bez maske, ali samo na hrvatskom. Nema obavijesti za turiste. Obavezni su maske nositi i vozači, no vidjeli smo u samo nekoliko minuta najmanje trojicu koja je uopće nisu nosila.</p><p>- Ne znam uopće koliko maske pomažu, nisam više ni u što sigurna, ali budući da moram - nosim ju. Problem je jedino što dolaze topliji dani pa je zaista nezgodno nositi, jako teško se diše. Sreća da putujem na kratke relacije - rekla nam je gospođa <strong>Marija</strong> (67) iz tramvaja broj šest.</p><p>- Za svaki slučaj nosim i masku i rukavice jer sam u rizičnoj skupini i strah me novog vala. Vidim da neki ljudi tu ne nose maske, i ljuta sam! Korona mora biti naša kolektivna odgovornost - rekla je nam Zagrepčanka <strong>Branka (56)</strong>, koja je krenula put Trga. </p>